Mundial 2026 en jaque: disputa por 7.8 mdd de seguridad amenaza Gillette Stadium como sede de Estados Unidos

Una disputa financiera entre autoridades municipales y organizadores del torneo ha puesto en riesgo los partidos programados en la región de Boston para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Funcionarios locales señalan que sin una solución inmediata al pago de 7.8 millones de dólares destinados a seguridad pública, no podrán emitir las licencias necesarias para el evento.

El conflicto involucra a la FIFA, al comité anfitrión de Boston y a la ciudad de Foxborough, donde se ubica el estadio sede. Durante una reunión oficial, el presidente de la junta selecta, Bill Yukna, sostuvo que la Copa del Mundo es un evento internacional que no debería recaer sobre el presupuesto local.

Foxborough no está en condiciones de adelantar 7.8 millones de dólares y esperar un reembolso”, dijo la administradora municipal Paige Duncan en declaraciones recogidas por NBC 10 WJAR. La funcionaria explicó que la ciudad es pequeña y depende de votaciones públicas para gastos extraordinarios, lo que complica asumir costos de esa magnitud sin garantías. Sede en duda

Contra las cuerdas

El plazo límite para emitir permisos es el 17 de marzo. Sin el financiamiento confirmado, la ciudad no podrá otorgar la licencia necesaria para los siete partidos programados, incluidos encuentros de eliminación directa.

La sede forma parte del calendario del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. El estadio, casa de los Patriots, pertenece a The Kraft Group encabezado por Robert Kraft, aunque el terreno es propiedad municipal.

Funcionarios locales buscan claridad sobre la parte del fondo federal de 625 millones de dólares destinado a seguridad en sedes estadounidenses. No está claro cuánto recibirá Foxborough, ni cuándo.

En una carta enviada a organizadores y obtenida por ESPN, Duncan escribió que sin resolución “la ciudad no podrá actuar favorablemente sobre su solicitud y los partidos estarían en riesgo”.

Sin comentarios oficiales

Hasta ahora, el comité anfitrión Boston 2026 y el grupo propietario del estadio no han respondido a solicitudes de comentarios. Una portavoz del comité señaló que continúan las conversaciones con la FIFA y autoridades locales para alcanzar un acuerdo.

Foxborough insiste en que desea albergar el torneo, pero que los costos extraordinarios no deben recaer sobre los contribuyentes. La fecha del primer partido en la sede está prevista para el 13 de junio de 2026, lo que deja un margen limitado para resolver el conflicto.

El desenlace de Foxborough podría convertirse en el primer gran obstáculo logístico en Estados Unidos rumbo al torneo más grande del futbol mundial. En un evento que promete ingresos millonarios y visibilidad global, el detalle de 7.8 millones en seguridad amenaza con abrir un hueco inesperado en el mapa del Mundial.