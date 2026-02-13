La pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather sigue en pie y el boxeo vuelve a latir

El boxeo vive de rumores, silencios y campanas que no siempre suenan en el ring. La historia entre Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. parecía otro cuento largo del deporte que promete y no paga. Sin embargo, Iron Mike volvió a hablar con voz ronca y mirada fija. La pelea no murió, no se enfrió, no se cayó. Está viva, dijo, y en su tono había pólvora.

El plan nació como esas rivalidades que crecen en la imaginación del fanático. Dos leyendas que caminaron por eras distintas. Tyson con su furia de 1980. Mayweather con la matemática del invicto. El rumor tomó forma cuando TMZ Sports soltó la bomba en 2024. Desde entonces la pelea se volvió un eco constante. Hoy Tyson insiste en que el proyecto sigue en pie.

Sí, está sucediendo", le dijo Tyson a Babcock el viernes, reiterando... "¡Mierda, sí, está sucediendo!"

El excampeón habló con naturalidad. Dijo que no dejaría pasar la oportunidad de tocar a Mayweather. Dijo que se siente fuerte, más ligero, con la energía intacta. Cumplirá 60 años en junio, pero su narrativa no envejece. La historia de Tyson siempre fue de regreso y de combate.

La pelea todavía no tiene fecha ni sede oficial. Tampoco promotor confirmado. Pero Tyson dejó claro que el acuerdo no está enterrado. El boxeo necesita fantasmas de grandeza. Y este duelo tiene aroma de nostalgia con negocio.

¡¿Crees que renunciaría a eso?! ¡Estaba en lo mío! ¡Me retó!

La rivalidad tiene contexto. Tyson fue el peso pesado que asustó al mundo. Mayweather el artista que nunca perdió. Sus estilos son opuestos. Sus biografías también. Esa tensión vende. Esa mezcla atrae.

En tiempos donde el ring compite con algoritmos y pantallas cortas, una pelea de leyendas es un refugio emocional. El público quiere recordar cuando el boxeo era conversación nacional. Tyson lo sabe. Mayweather también.

Tyson vela por el boxeo

Mientras tanto, Iron Mike no vive sólo del pasado. Su agenda tiene un capítulo nuevo. El boxeo juvenil.

El mismo hombre que dominó Madison Square Garden ahora mira hacia gimnasios humildes. Tyson impulsa el Mike Tyson Invitational, torneo amateur por invitación que reunirá talento joven del 12 al 14 de marzo en el Radiant Brand Complex de Las Vegas.

El proyecto busca algo simple y profundo. Dar ring, luz y futuro a boxeadores que aún no tienen nombre. Tyson recuerda su infancia en Nueva York, cuando cada pelea era una puerta abierta. Cree que el boxeo perdió esa base. Quiere reconstruirla.

Escuchen, el boxeo está muriendo, y eso es lo que me impulsa", dijo Tyson. "Si puedo involucrarme de alguna manera en el impulso y desarrollo del boxeo, estaré feliz con eso".

Tyson habla de disciplina, ring, historia, juventud, guantes, gloria, talento, futuro, pasión, combate, respeto, leyendas, ritmo, golpes, memoria, orgullo, campana, esquina, victoria, derrota. Son palabras que definen su visión.

El torneo reunirá amateurs de alto nivel. Sin televisión masiva ni cifras gigantes. Con el espíritu del gimnasio. Tyson cree que el peso pesado perdió prestigio. Cree que el boxeo necesita volver a contar historias. Este torneo busca eso.

El contraste es poderoso. Un duelo millonario contra Mayweather. Un evento juvenil sin reflectores. Tyson vive entre ambos mundos. La nostalgia y la esperanza.

El boxeo siempre fue un espejo de la vida. Caer, levantarse, pelear otra vez. Tyson lo entiende mejor que nadie. Su nombre sigue generando ruido. Su legado busca sembrar.