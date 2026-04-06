¡Garza no se mueve! Tigres blinda a su 'comodín' de lujo con contrato hasta 2029

Los Tigres de la UANL oficializaron la renovación de contrato de Jesús Garza, defensa mexicano de 25 años, como parte de su proyecto deportivo de cara al cierre del Clausura 2026. El zaguero regiomontano firmó una extensión que lo mantendrá en el equipo felino hasta 2029, asegurando su continuidad y brindando estabilidad al plantel en una etapa clave del torneo y compromisos de Concacaf.

Garza se ha consolidado como uno de los jugadores más sólidos del equipo, destacando por su versatilidad para desempeñarse tanto por la banda izquierda como por la derecha, así como por su contribución ofensiva y defensiva en distintas fases del juego.

Tras debutar con Tigres y ganarse un lugar en el primer equipo, sus buenos números y rendimiento constante motivaron a la directiva a asegurar su permanencia a largo plazo.

La renovación de Garza no solo refuerza la estabilidad del plantel, sino que se suma a otras extensiones recientes anunciadas por el club, en un esfuerzo por mantener competitividad en todos los frentes. Tigres busca consolidar un equipo cohesionado y preparado para disputar los últimos capítulos del Clausura 2026 y futuros torneos internacionales.

Además de su desempeño en Liga MX, Jesús Garza ha tenido participaciones destacadas en títulos y momentos clave del club, lo que evidencia la confianza del equipo en su continuidad. Su permanencia hasta 2029 refleja el compromiso mutuo entre jugador y club, con la misión de seguir aportando a nuevos logros nacionales e internacionales.