Cristiano Ronaldo no vino por lesión; Portugal descarta inseguridad en México

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido que inauguró el Estadio Banorte generó especulación en redes sociales, donde surgió el rumor de que el astro portugués habría evitado viajar a México por temas de seguridad. Sin embargo, desde la propia selección de Portugal aclararon el motivo real: una lesión que le impidió estar presente, pese a su intención de venir.

El coordinador técnico del combinado lusitano fue claro al desmentir la versión que circuló durante los días posteriores al encuentro.

“No, estaba lesionado, Ronaldo tiene ganas de jugar en todo el mundo, sea peligroso o no. No pudo venir por el tema de estar lesionado, pero tenía ganas de venir a México”, aseguró.

Más allá de la ausencia del delantero, el entorno de la selección portuguesa también abordó otro tema que rodeó su visita: la percepción de seguridad en el país. Lejos de reforzar las dudas, la delegación europea destacó su experiencia en la Ciudad de México, donde incluso recorrieron zonas consideradas complejas.

“Estuvimos encantados, vimos varios puntos de la ciudad, de Ciudad de México, no tienen ningún problema”, explicó João Madjer, coordinador técnico de Portugal.

“Hasta fuimos a Tepito, que dicen que es un punto muy difícil, hasta de caminar ahí la gente nos recibió muy bien, la gente con corazón enorme, y me encantó”, añadió.

Madjer fue más allá y subrayó que la percepción que se tiene desde el exterior no coincide con lo que vivieron durante su estancia, especialmente considerando que México será sede del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

“Yo no veo un problema de seguridad, por el tema del Mundial también. Si nos sentimos seguros aquí, debemos transmitir lo que yo transmito en Portugal, que aquí es espectacular”, sentenció.

Por su parte, Paulinho, delantero del Toluca y también seleccionado portugués, reveló que tuvo que intervenir directamente para tranquilizar a sus compañeros antes del viaje.

“Yo tuve el papel de hablar con mis compañeros, decirles que México es un país seguro”, comentó tras el encuentro entre México y Portugal.

“Obviamente lo que pasó allá, en Jalisco, no pasa en Portugal, tampoco en Europa, pero no es una cosa diaria o que pase regularmente. Yo hablé con ellos y los tranquilicé”, agregó.

La postura de los futbolistas y directivos portugueses cobra relevancia a semanas de que otra representación del país regrese a territorio mexicano. La selección de futbol de playa de Portugaldisputará la Beach Soccer Cup en Acapulco, lo que reafirma la confianza del equipo en el país.

Así, mientras el nombre de Cristiano Ronaldo quedó fuera del evento por una cuestión física, desde Portugal dejaron claro que México no fue descartado por inseguridad, sino que, por el contrario, la experiencia dejó sensaciones positivas rumbo a futuras visitas.