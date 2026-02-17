Miguel Borja rompe el silencio: La verdadera razón por la que no fichó con Cruz Azul

El mercado de fichajes del Clausura 2026 dejó una herida abierta en la afición de Cruz Azul. Aunque hoy celebran los goles de Nicolás Ibáñez, la sombra de lo que pudo ser con Miguel Borja aún genera ruido en el entorno de la Liga MX. El delantero colombiano, quien ahora brilla en los Emiratos Árabes Unidos, decidió alzar la voz y explicar el desorden administrativo que impidió su llegada al futbol mexicano, a pesar de que ya se encontraba en la capital del país.

La planeación de la directiva cementera enfrentó severos cuestionamientos. Las bajas de referentes como Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli, sumadas a la lentitud para cerrar el traspaso de Mateusz Bogusz, crearon un clima de incertidumbre. Sin embargo, el caso de Borja resultó el más polémico, pues el atacante llegó con el pase en su poder tras finalizar su ciclo con River Plate, lo que significaba una contratación a coste cero para los celestes.

EL CAOS ADMINISTRATIVO QUE ALEJÓ A MIGUEL BORJA DE LA NORIA

En una reciente charla con El Vbar de Caracol Radio, el Miguel Borja detalló el calvario que vivió durante casi un mes de espera. El atacante aterrizó en la Ciudad de México el 26 de diciembre con toda su familia e incluso superó satisfactoriamente los exámenes médicos. No obstante, el trámite burocrático se volvió una pesadilla: la directiva no liberó a tiempo la plaza de extranjero necesaria para registrarlo, lo que estancó la operación de forma indefinida.

Miguel Borja con la selección de Colombia en la Copa América 2024. Mexsport

“El cupo era lo más importante y no estaba, se tardó demasiado”, sentenció el artillero. La desesperación se apoderó del jugador cuando el torneo llegó a la Jornada 3 y su situación seguía en el aire. Al ver que todo se salía de control y con la responsabilidad de tener a su familia instalada en un hotel sin certeza alguna, Miguel Borja y su representante tomaron la decisión de buscar un nuevo horizonte, encontrando acomodo rápidamente en el Al-Wasl de la UAE Pro League.

¿NICOLÁS LARCAMÓN RECHAZÓ A MIGUEL BORJA?

Mucho se especuló sobre si el cuerpo técnico tuvo algo que ver en la caída del fichaje. Algunos rumores señalaron que Nicolás Larcamón no veía con buenos ojos el perfil del colombiano; sin embargo, el propio Miguel Borja desmintió estas versiones de tajo. El delantero aseguró que su relación con el estratega argentino fue profesional y que en cada entrenamiento demostró el deseo de defender la camiseta de Cruz Azul.

Miguel Borja jugando ante Panamá en la Copa América. Mexsport

Tras el fallido movimiento, el colombiano demostró su calidad de inmediato en el Medio Oriente. En sus primeros tres partidos con el Al-Wasl, ya marcó tres goles, incluyendo un doblete en la AFC Champions League Two. Mientras Borja busca un boleto con la selección de Colombia para el Mundial 2026, en México queda la duda de qué tanto pesará esa falta de organización en los despachos de la Liga MX a largo plazo.