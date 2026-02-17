PSG remonta a Mónaco y respira en Champions League

Evitando una nueva sorpresa en los playoffs de ida en la Champions League, PSG remontó y derrotó 2-3 a Mónaco, consiguiendo una importante ventaja rumbo a los Octavos de Final, donde Chelsea o Barcelona los esperan.

Folarin Balogun fue el encargado de poner a los locales por delante a los pocos segundos de haber iniciado el partido (1’), incrementando la ventaja al 18’ (2-0) y poniendo contra la pared al actual campeón del certamen continental.

La lesión de Ousmane Dembélé terminó por beneficiar a los galos, ya que Désiré Doué ingresó e inmediatamente se hizo presente en el marcador (29’), mientras que Achraf Hakimi igualó a pocos minutos de marcharse a los vestidores (41’).

En el inicio de la segunda mitad, Aleksandr Golovin fue el villano para los de El Principado, haciéndose expulsar y brindándole tranquilidad y opciones para que los de Luis Enrique tomaran una ventaja por conducto –de nueva cuenta- de Désiré Doué (2-3 al 67’), misma que no soltarían más.

El partido de vuelta se disputará el miércoles 25 de febrero en la cancha del Parque de los Príncipes, donde los parisinos intentarán imponer condiciones en la eliminatoria y avanzar hacia el sorteo de los Octavos de Final, llave en la que los espera Barcelona o Chelsea.

