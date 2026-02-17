Raphinha explota contra el arbitraje tras derrota del Barcelona ante Girona y acusa doble rasero

El brasileño Raphinha lanzó un duro mensaje contra lo que considera un doble rasero arbitral en LaLiga, luego de que el FC Barcelona cayera 2-1 frente al Girona FC en el derbi catalán disputado en Montilivi. El resultado dejó a los azulgranas en la segunda posición, a dos puntos del líder, el Real Madrid, intensificando la tensión en la recta media de la temporada.

La jugada que detonó la molestia ocurrió en el tramo final del partido del lunes, cuando Girona marcó el gol del triunfo en una acción que el entorno blaugrana consideró precedida por una falta sobre el defensor francés Jules Koundé. El tanto fue validado por el cuerpo arbitral, decisión que provocó reclamos inmediatos tanto en el banquillo como en redes sociales.

Raphinha utilizó su cuenta de Instagram para expresar su inconformidad un día después. “Tenemos mucho que mejorar, pero no solo nosotros”, escribió el extremo. “Es muy difícil cuando las reglas son diferentes si son para ti o contra ti, pero si tenemos que jugar contra todos para ganar, lo haremos”. El mensaje fue interpretado como una crítica directa a lo que perciben como criterios desiguales en decisiones clave.

Raphinha se ha convertido en uno de los referentes del FC Barcelona; su jerarquía entre los jugadores lo llevó a ser elegido capitán desde la campaña pasada. Reuters

La polémica se suma a un antecedente reciente. El sábado, el club catalán emitió un comunicado en el que denunció inconsistencias arbitrales tras un gol anulado de manera controvertida en la derrota 4-0 ante el Atlético de Madrid por la Copa del Rey. Aquella acción ya había encendido las alarmas en la dirigencia azulgrana.

Por su parte, el técnico alemán Hansi Flick adoptó un tono más autocrítico tras la caída en Montilivi. Si bien reconoció que el trabajo arbitral “no fue bueno”, equiparó ese desempeño con el nivel mostrado por su propio equipo. “Están en el mismo nivel que nosotros jugamos, así que quizá no fue un buen nivel”, declaró el entrenador.

La derrota no solo compromete la lucha por el liderato, sino que abre un nuevo frente mediático en torno al arbitraje en el futbol español. Con la competencia apretada y el margen mínimo frente al Real Madrid, el Barcelona enfrenta ahora el desafío de recomponer su rendimiento deportivo mientras mantiene firme su postura institucional ante lo que considera decisiones arbitrales inconsistentes.