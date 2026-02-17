Le cumplen a Aguirre: el Tri tendrá rival africano rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol presentó oficialmente a sus rivales para la Fecha FIFA de mayo y junio, cerrando así el calendario de preparación previo a la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá el 22 de mayo ante Selección de Ghana, el 30 de mayo frente a Selección de Australia y el 4 de junio contra Selección de Serbia. Con estos encuentros, México ya conoce a todos los rivales que enfrentará antes de su debut mundialista.

El partido ante Ghana no es casualidad. Aguirre había solicitado de manera explícita enfrentar a un conjunto africano, considerando que el Tricolor abrirá el Mundial del 2026 ante la selección de Sudáfrica. La intención es clara: medirse a estilos similares para llegar con referencias reales al primer partido del torneo.

“Los rivales se basaron mucho en lo que pidió Javier y el cuerpo técnico, rivales que tengan cierta similitud con los rivales que vamos a enfrentar en la Copa del Mundo. Entendiendo que en el futbol africano no podemos hablar de un solo estilo de futbol y eso lo entendemos, ya nos hemos enfrentado anteriormente a Ghana, es una selección muy competitiva que tiene un buen nivel después de la copa africana de naciones”, señaló el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega.

Ivar Sisniega y Duilio Davino presentaron a los rivales de México antes del Mundial. Stephany Fuentes

Durante el anuncio, Duilio Davino, Director de Selecciones Varoniles, afirmó que han seguido de cerca a los rivales que enfrentará México en el Mundial. Recientemente observaron a Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones, así como a los equipos que disputan el repechaje internacional, entre ellos Dinamarca e Irlanda del Norte, entre otros.

“Mandamos gente a ver a Sudáfrica a la Copa Africana y enviaremos también al repechaje. Australia podría tener similitudes con Sudáfrica y con algunos de los rivales que vamos a enfrentar; es lo más parecido al ranking FIFA. Estamos contentos porque pudimos conseguir los partidos que queríamos en estas fechas”.

Por último, Davino habló sobre los motivos por los cuales no se concretaron los encuentros ante Argentina o Francia, selecciones que trascendieron como posibles rivales.

“La intención era cerrar solo uno de esos partidos, pero no se acomodaron ni la fecha, ni la sede ni los cupos disponibles. Además, no era nuestra intención jugar nuevamente contra un equipo de Conmebol. En el caso de Francia, nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad”.

Antes de esos duelos, el Tricolor tendrá actividad, el próximo 28 de febrero se medirá ante Islandia en Querétaro. Además, en marzo enfrentará a la selección de Portugal el día 28 en la reinauguración del Estadio Azteca y a Bélgica el 31 del mismo mes.