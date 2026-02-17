Nicolás Ibáñez fue presentado con Cruz Azul, pero ya respondió con goles

Ha sido toda una tradición que previo a la presentación de un nuevo refuerzo, la directiva de Cruz Azul le dé un recorrido por las instalaciones de la Cooperativa al futbolista y a su familia. El motivo es fundamental: que conozcan las entrañas del club, los valores y los colores que ahora representan.

Esta vez fue el turno del argentino naturalizado mexicano, Nicolás Ibáñez. Luego de tener minutos tanto en la Concacaf Champions Cup como en la Liga MX, oficialmente fue presentado como jugador de La Máquina. Con un pasado en Atlético San Luis, Pachuca y los Tigres, Ibáñez aterriza en uno de los llamados cuatro grandes del futbol mexicano.

Aunque confesó que desde sus primeros pasos en el futbol mexicano, ya existía interés por parte de Cruz Azul.

Lo hablé con el presidente (Víctor Velázquez) desde que estaba en San Luis había ese sondeo, pero nunca pudo llegar a concretarse y estoy convencido de que fue en el momento justo y en bueno para mí, estoy muy contento y muy feliz de poder estar en este gran club, que es de los más grandes de México”, declaró Ibáñez.

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, felicita a Ibáñez. Mexsport

El ariete, además, ha caído como anillo al dedo para La Máquina. En dos partidos, suma dos anotaciones, una de ellas ante los Tigres, su exequipo.

Sé muy bien a dónde llego. Cruz Azul siempre está peleando todos los torneos que juega, tiene muy buenos jugadores y sabía de la gran historia del equipo. Mi percepción no cambia nada, incluso quedo aún más sorprendido de todo lo grande y todo lo que viene atrás del club, eso es lo que más grande lo hace (su historia)”.

Este sábado Cruz Azul volverá a la actividad cuando enfrente al Club Deportivo Guadalajara, líderes del torneo. Con un Nicolás Ibáñez encendido, La Máquina tendrá más argumentos para ser favorito tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.