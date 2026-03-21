Así son los boletos conmemorativos para el México Vs Portugal

El partido entre México Vs Portugal está a una semana de disputarse y los boletos conmemorativos del compromiso que reinaugurarán el Estadio Azteca comienzan a trascender en redes sociales; únicamente unos cuantos serían impresos, los demás, estarán disponibles exclusivamente de manera digital.

Luego de casi 2 años cerrado por remodelación, el Estadio Azteca volverá a abrir sus puertas para el compromiso de la Selección Mexicana ante una escuadra de Portugal que no contará con Cristiano Ronaldo por lesión.

Una vez confirmada la fecha y la hora, se filtraron diversos esbozos de boletos para este compromiso que marcará la historia del Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, fue hasta las últimas horas cuando apareció uno que parece ser el definitivo.

Luciendo el nuevo nombre del Estadio Azteca en el centro del boleto, éste cuenta con detalles que personalizan la entrada con datos como el compromiso, la fecha, hora, el escudo de cada uno de los países participantes y la leyenda “partido de reinauguración” con el código QR a un costado, mismo que será escaneado para el ingreso de cada uno de los aficionados.

Estos boletos no serían para los poco más de 90,000 aficionados que se harán presentes en las tribunas del Estadio Azteca este próximo sábado 28 de marzo, quedando impresos para el recuerdo en manos de ciertos aficionados, sin embargo, Fanki -la boletera oficial- no ha revelado cuáles serán los argumentos para elegir a los aficionados que contarán con su boleto impreso.

A nivel de clubes, el Estadio Azteca estará recibiendo otro partido hasta el sábado 11 de abril, cuando América se enfrente a Cruz Azul por la Jornada 14 del Clausura 2026, mientras que una semana más tarde, también sería el escenario para el enfrentamiento entre Toluca y las Águilas de André Jardine.

Aún se desconoce si América será local en el Estadio Azteca para los Cuartos de Final de Concachampions ante Nashville, sin embargo, el Coloso de Santa Úrsula no recibiría más compromisos de la escuadra azulcrema o la Selección Mexicana, hasta el jueves 11 de junio, cuando el Tri inaugure la justa enfrentándose a Sudáfrica.

BFG