Así amaneció el Estadio Azteca a 5 días de su reinauguración

Revelando fotos y videos de cómo se ve el Estadio Azteca a 5 días de su reinauguración, los detalles tanto dentro como fuera del inmueble mundialista ya son notorios de cara al México Vs Portugal de este sábado 28 de marzo.

Luciendo el “Estadio Banorte” en la parte superior del Coloso de Santa Ursula, nuevo nombre por el que será reconocido hasta finales de 2037 -a excepción del Mundial 2026- fueron compartidas fotografías y videos inéditos del recinto.

Con una capacidad que podría alcanzar hasta los 90,000 espectadores, el Estadio Azteca concluyó las pruebas de audio y video, mismas que trascendieron en redes sociales y causaron indignación en cierto sector de los seguidores al reproducirse “Mi mayor anhelo”.

Además, por primera ocasión desde la filtración de las primeras imágenes, se pudieron apreciar ambas porterías en el terreno de juego, luciendo sobre un césped que parece ser una alfombra de billar con líneas en su característico color blanco que delimitan la cancha.

“Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única”, publicó la cuenta oficial de Grupo Ollamani.

Será este sábado 28 de marzo cuando el Estadio Azteca ponga fin a una sequía de prácticamente dos años sin actividad y reciba a más de 80,000 aficionados para el duelo en el que la Selección Mexicana enfrente a un cuadro de Portugal que contará con Paulinho ante la ausencia de Cristiano Ronaldo por lesión.

BFG