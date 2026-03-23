Partidos imperdibles de la Fecha FIFA: conoce días y horarios

La Fecha FIFA de marzo tendrá partidos imperdibles desde el jueves 26 hasta el martes 31 de marzo, donde habrá choques de poder a poder como Brasil Vs Francia y México Vs Portugal hasta los últimos boletos para el Mundial 2026; conoce todos los compromisos de mayor relevancia que se disputarán en estos días.

En la penúltima oportunidad que tendrán los países de prepararse para el Mundial 2026, la Fecha FIFA de marzo tendrá auténticos partidos de poder a poder y otros tantos duelos en los que selecciones como Italia estarán definiendo si acudirán o no a la Copa Mundial de la FIFA a disputarse el próximo verano.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

Partidos del jueves 26 al martes 31 de marzo

Entre partidos de Repechaje de cara al Mundial 2026 y de preparación, estos son cada uno de los compromisos con su fecha y horario correspondientes:

Chequia Vs Irlanda / Repechaje Mundial 2026 – jueves 26 de marzo, 13:45 horas.

Dinamarca Vs Macedonia del Norte / Repechaje Mundial 2026 – jueves 26 de marzo, 13:45 horas.

Italia Vs Irlanda del Norte / Repechaje Mundial 2026 – jueves 26 de marzo, 13:45 horas.

Brasil Vs Francia / Amistoso – jueves 26 de marzo, 14:00 horas.

Bolivia Vs Surinam / Repechaje Mundial 2026 – jueves 26 de marzo, 16:00 horas.

Nueva Caledonia Vs Jamaica / Repechaje Mundial 2026 – jueves 26 de marzo, 21:00 horas.

Congo espera al ganador del Nueva Caledonia Vs Jamaica para disputar el boleto al Mundial 2026. X: @Gdl2026

Inglaterra Vs Uruguay / Amistoso – viernes 27 de marzo, 13:45 horas.

Estados Unidos Vs Bélgica / Amistoso – sábado 28 de marzo, 13:30 horas.

México Vs Portugal / Amistoso – sábado 28 de marzo, 19:00 horas.

Colombia Vs Francia / Amistoso – domingo 29 de marzo, 13:00 horas.

Chequia o Irlanda Vs Dinamarca o Macedonia del Norte / Repechaje Mundial 2026 – martes 31 de marzo, 12:45 horas.

Italia o Irlanda del Norte Vs Gales o Bosnia / Repechaje Mundial 2026 – martes 31 de marzo, 12:45 horas.

España Vs Egipto / Amistoso – martes 31 de marzo, 13:00 horas.

Congo Vs Nueva Caledonia o Jamaica / Repechaje Mundial 2026 – martes 31 de marzo, 15:00 horas.

Estados Unidos Vs Portugal / Amistoso – martes 31 de marzo, 17:00 horas.

Brasil Vs Croacia / Amistoso – martes 31 de marzo, 18:00 horas.

México Vs Bélgica / Amistoso – martes 31 de marzo, 19:00 horas.

Irak Vs Bolivia o Surinam / Repechaje Mundial 2026 – martes 31 de marzo, 21:00 horas.

* Todos los partidos corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG