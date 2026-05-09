¿Dónde jugaría Cruz Azul la semifinal del Clausura 2026 tras el adiós al Banorte?

Las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX van tomando forma y Cruz Azul logró su pase a la ronda de los cuatro mejores luego de derrotar al Atlas tanto en el partido de ida como en la vuelta en el Estadio Banorte, sin embargo, la Máquina tendrá que buscar una nueva casa para la siguiente fase.

Aunque América y Cruz Azul regresaron al Estadio Banorte para la parte final del torneo, la situación será diferente para las próximas semanas como consecuencia del Mundial 2026 del cual México será sede junto con Estados Unidos y Canadá.

¿Cuándo debe entregar México el Estadio Banorte?

Este 13 de mayo, la FIFA tomará posesión del Estadio Banorte para el Mundial 2026, pese a que la remodelación muestra retrasos críticos. En el reciente partido de Cruz Azul, se evidenció la falta de butacas en sectores VIP, sumándose a denuncias ciudadanas sobre fallas estructurales, mala visibilidad y carencia de servicios básicos en palcos.

Mientras el exterior aún luce inacabado y con estructuras metálicas en los estacionamientos, la administración urge retirar la identidad comercial del recinto para cumplir con los estándares internacionales. Paralelamente, la entrega del Estadio Akron obliga a Chivas a trasladar sus semifinales al Estadio Jalisco.

¿Dónde jugará Cruz Azul su partido de local en las semifinales?

A la espera de definir su rival para semifinales y de la confirmación oficial, todo indica que Cruz Azul tendría su partido como local de la siguiente ronda del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. El inmueble en Puebla ya ha sido la casa de Cruz Azul durante el presente torneo y, ahora, retomaría su posición como la casa de los cementeros. Todo esto necesita confirmación oficial por parte de la Liga MX cuando se den a conocer los horarios y sedes a principios de la próxima semana.