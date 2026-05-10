Cruz Azul avanza a semifinales; Huiqui celebra y Cocca critica el arbitraje

La clasificación de Cruz Azul a las semifinales dejó sensaciones positivas en ambos banquillos. Mientras Joel Huiqui destacó la madurez y el crecimiento defensivo de su equipo, Diego Cocca se mostró orgulloso del esfuerzo de sus jugadores, aunque lamentó la polémica arbitral que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

El estratega celeste reconoció que la serie tuvo momentos de presión, pero valoró la forma en la que su equipo respondió para asegurar el boleto a la siguiente ronda.

“El equipo ha mejorado en aspectos en defensiva, se muestran maduros. Me parece que fue importante lo que generamos en la semana de trabajo y merecidamente estamos en semifinales”, mencionó Huiqui.

Además, resaltó el respaldo de la afición cementera en una noche especial por tratarse del último partido antes de que el estadio pase a manos de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo.

“El equipo tuvo momentos complicados, pero hoy vimos a una afición entregada. Me considero un afortunado formar parte de este equipo, agradecido con la afición por las muestras de cariño”.

Huiqui habló del significado personal que tiene dirigir al club donde se formó como futbolista, dejando claro que disfruta cada paso de esta etapa. “Para mí ha sido un sueño dirigir el club donde me formé, sigo soñando pero es paso a paso”.

ORGULLO PESE A LA ELIMINACIÓN

Diego Cocca destacó el torneo realizado por Atlas pese a la eliminación y aseguró que el balance de su gestión es favorable tras regresar al equipo a la liguilla después de tres años.

“El balance ha sido muy positivo, estoy orgullo de mis jugadores. Meter a Atlas a liguilla tras tres años es muy bueno”.

Sin embargo, el técnico Rojinegro no ocultó su molestia por una mano dentro del área que reclamó como penal y que, a su consideración, pudo cambiar la eliminatoria.

“Antes todas las manos en el área eran penal, ahora resulta que no, no lo entiendo. Son cosas que pasan pero para nosotros que nos cuesta mucho generar acciones de gol, hubiera sido muy bueno ponernos en ventaja”, sentenció Cocca.