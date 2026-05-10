Baja sensible para Toluca: Paulinho se perdería la vuelta contra Pachuca

Toluca podría tener complicaciones en su partido de vuelta para los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de que ha surgido la noticia de que el delantero Paulinho podría no participar ante los Tuzos de Pachuca.

El futbolista de origen portugués no integró la delegación que se trasladó a la ciudad de Pachuca este sábado. La ausencia se confirmó después de que el jugador presentara una sobrecarga muscular durante el último entrenamiento previo al viaje programado a la sede del encuentro.

Antonio Mohamed, director técnico del equipo, determinó la exclusión del atacante con el propósito de evitar un incremento en la gravedad de la lesión. Esta determinación responde a la carga de actividad del plantel, que recientemente obtuvo su clasificación a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras eliminar al conjunto de Los Angeles FC.

Paulinho registra un total de doce goles en el periodo actual, con seis tantos marcados en la liga y seis en el torneo de la confederación. La estructura del equipo enfrentará variaciones adicionales debido a las bajas de Jesús Gallardo y Alexis Vega. Estos jugadores no se encuentran a disposición del club por sus compromisos con la Selección Nacional.

Ante este escenario, el cuerpo técnico evalúa alternativas para la alineación inicial, entre las que se encuentra la presencia de Franco Rossi o la implementación de un sistema de ataque sin una referencia fija en el área rival.

En términos de marcador, el equipo visitante debe revertir el resultado de uno a cero tras la derrota sufrida en el partido de ida. El reglamento de la competencia establece que Toluca requiere una victoria por diferencia de dos anotaciones para acceder a las semifinales, ya que el criterio de desempate por posición en la clasificación favorece a Pachuca.