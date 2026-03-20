Sin Cristiano, se desploma la reventa para el México vs Portugal en el Azteca

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido entre la Selección Mexicana y Portugal en el Estadio Azteca ya comienza a reflejarse con fuerza en el mercado, donde los precios de la reventa han caído a niveles que hace unas semanas parecían impensables.

Luego de confirmarse que el astro portugués no fue convocado para la Fecha FIFA de marzo debido de a la lesión de tobillo que arrastra desde finales de febrero, el impacto fue inmediato. Lo que en un inicio era uno de los eventos más atractivos del año para la afición mexicana, ha perdido parte importante de su valor comercial.

Días antes, tras conocerse la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League, la reventa ya había registrado una baja considerable. Boletos que se ofrecían en alrededor de 9,000 pesos llegaron a caer hasta la zona de los 4,500 pesos, en una reducción cercana al 50%, de acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales.

Sin embargo, la confirmación de su ausencia provocó un nuevo ajuste. En plataformas de reventa como StubHub, ya es posible encontrar entradas desde 2,700 pesos, lo que representa otra caída importante respecto a los precios recientes y una diferencia aún más marcada con el punto más alto que alcanzaron cuando existía la expectativa de ver al portugués en el Azteca.

En plataforma de reventa ya hay boletos de menos de 3 mil pesos. Captura de pantalla

El partido no solo representa un amistoso internacional. Se trata de la reapertura del Estadio Azteca, el inmueble más emblemático del futbol mexicano, en la antesala de recibir su tercera Copa del Mundo en 2026, un hecho histórico que ningún otro estadio ha logrado.

Ese contexto elevó todavía más el interés por el encuentro, que originalmente estaba marcado por la posibilidad de ver en acción a Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más mediáticos del planeta. Su presencia era el principal detonante del alza en los precios dentro del mercado secundario.

Sin embargo, sin el delantero del Al Nassr en la cancha, el escenario cambia de forma considerable. Aunque Portugal mantiene su jerarquía como rival europeo y el partido conserva valor simbólico por el momento que representa para el Estadio Azteca, el atractivo comercial se ha visto claramente afectado.

A medida que se acerque el partido, será clave observar si los precios logran estabilizarse o continúan a la baja. Por ahora, lo que es un hecho es que la ausencia de Cristiano Ronaldo ya se siente, y fuerte, incluso en uno de los eventos más importantes rumbo al Mundial de 2026.