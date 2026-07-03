México ya fue goleado y eliminado jugando a las 12:00 en un Mundial

Este domingo 5 de julio, México podría vivir su octavo partido de Mundial jugando a las 12:00 del mediodía, horario en el que el Tri acumula 4 victorias, 2 derrotas… y una goleada de 4-1 propinada por Italia que los terminó eliminando de la justa celebrada en 1986; Inglaterra suma 4 antecedentes.

Con el anuncio oficial pendiente por parte de FIFA, y ante un Javier Aguirre molesto por la decisión, el compromiso de Octavos de Final entre México e Inglaterra a disputarse este domingo 5 de julio no se jugaría a las 18:00 horas, protagonizando un horario que tampoco es desconocido para el cuadro europeo.

Panorámica del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural del Mundial 2026. Reuters

Tras una Fase de Grupos perfecta y un compromiso de 16avos de Final ante Ecuador en donde Javier Aguirre y sus dirigidos impusieron condiciones, México se instaló de nueva cuenta en el quinto partido de un Mundial luego de 40 años de espera.

Por su parte, Inglaterra logró terminar en la cima del Grupo L y superar de manera agónica a Congo en el primer duelo de eliminación directa disputado en la justa.

Considerando las ediciones de 1970, 1986 y 2026, estos son los antecedentes del Tri jugando en un Mundial a las 12:00 horas:

México 0-0 Unión Soviética / 31 mayo, 1970 - Fase de Grupos (CDMX).

México 4-0 El Salvador / 7 junio, 1970 - Fase de Grupos (CDMX).

México 1-4 Italia / 14 junio, 1970 - Cuartos de Final (Toluca).

México 2-1 Bélgica / 3 junio 1986 - Fase de Grupos (CDMX).

México 1-1 Paraguay / 7 junio, 1986 - Fase de Grupos (CDMX).

México 1-0 Irak / 11 junio, 1986 - Fase de Grupos (CDMX).

México 2-0 Bulgaria / 15 junio, 1986 - Octavos de Final (CDMX).

El partido ante Unión Soviética fue el primero de México jugando a las 12:00 del día. Mexsport

Inglaterra ya sabe lo que es golear a las 12:00 en CDMX

Con 4 antecedentes (3 derrotas y 1 victoria por goleada) Inglaterra también conoce lo que es disputar un partido de Mundial en México a las 12:00 horas, teniendo como referencia máxima el duelo ante Argentina en el Estadio Azteca, nombrado Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026:

Inglaterra 0-1 Brasil / 7 junio, 1970 - Fase de Grupos (Guadalajara).

Inglaterra 2-3 Alemania / 14 junio, 1970 - Cuartos de Final (León).

Inglaterra 3-0 Paraguay / 18 junio, 1986 - Octavos de Final (CDMX).

Inglaterra 1-2 Argentina / 22 de junio, 1986 - Cuartos de Final (CDMX).

Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial 2026 y se coronó en la cancha del Estadio Azteca. Mexsport

BFG