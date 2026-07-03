"Estoy bastante encabr****": Javier Aguirre explota por cambio de horario en México Vs Inglaterra

A falta de anuncio oficial por parte de FIFA, el cambio de horario para el México Vs Inglaterra de Octavos de Final es inminente, modificación a la que Javier Aguirre reacciona: “Nadie me consultó, estoy bastante encabron***”.

México e Inglaterra disputarán un sitio en la siguiente ronda del Mundial 2026 y, con un partido que estaba programado para jugarse a las 18:00 horas de la CDMX, el riesgo por tormenta eléctrica orilló a una modificación que causa disgusto en la Selección Mexicana. Así fue como Javier Aguirre lo comentó en exclusiva para Grupo Fórmula:

Es como una patada en el estómago, porque cambia todo, todo el plan, todo el trabajo, no que todo se vaya al garete pero casi, porque te estás tragando 6 horas que tenías programadas. No me gusta nada pero evidentemente acataremos lo que diga FIFA, especialmente no me gusta nada ni a mis jugadores”.

Sin ser consultado por FMF, Javier Aguirre aseguró que si en él estuviera la decisión el partido se hubiera mantenido conforme indicaba el calendario oficial del órgano rector del futbol:

FIFA manda y a tragar ajo y agua. Si me consultas, a las 6. Me da igual el rival, es mi casa, es mi horario y es mi forma de ser (…) parece una tontería pero no lo es, no es cosa menor. Es bastante importante el cambio, puedo entender argumentos y sí estoy bastante encabronado”, aseveró con Joaquín López Dóriga.

¿Cómo afecta a México el cambio de horario?

Con activación física, desayuno y charla, el combinado Tricolor deberá modificar su itinerario de manera importante de cara al compromiso ante Inglaterra:

Tenemos una activación temprano, un almuerzo, la charla y tenemos el partido hasta las 6 de la tarde. Ahora te mueven todo, debes reprogramar la activación, la charla y madrugar. Y la ingesta, no es lo mismo meterte unos macarrones a las 8 de la mañana que a las 2 ó 3, no me gusta nada la idea”.

De acuerdo a lo mencionado por Javier Aguirre, las 18:00 horas para México se convirtió en un horario ideal durante este Mundial, manteniendo paso perfecto (3 de 3) cuando un partido se desarrolla en dicho momento:

Es una hora fantástica, hemos rendido muy bien a esa hora. Es un horario que a mí me encanta, rendimos bien, corremos bien, luchamos bien, hay conexión con la gente y a las 12:00 es un horario que no es común”.

En una Copa del Mundo, México suma 7 antecedentes jugando a las 12:00 horas, sin embargo, este horario poco habitual para el Tri durante el proceso de Javier Aguirre podría ser contraproducente, ya que no ve ventaja alguna:

No estoy de acuerdo, no hay pretexto. Debemos jugar y ganar. Ventaja ninguna, al contrario, está todo diseñado desde el día de Ecuador sabíamos el horario, la sede pero ahora sí me rompe un poquito más la madre”.

BFG