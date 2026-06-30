México alcanza el quinto partido 40 años después; resta una 'deuda pendiente'

México cumplió 40 años más tarde y regresó al anhelado quinto partido luego de imponerse 2-0 frente a Ecuador en el Mundial 2026; será el domingo 5 de julio cuando se sepa si es que el combinado Tricolor cumple con la deuda pendiente que resta durante las últimas ediciones de Copa del Mundo.

Mostrando una cara que fue reconocida en diversas latitudes del mundo, México derrotó 2-0 a Ecuador y mantuvo su paso perfecto en el Mundial 2026, anotando 8 goles y manteniendo su arco imbatible con Tala Rangel como el guardián bajo los tres postes del combinado Tricolor.

Lo que en un momento parecía inimaginable debido al turbulento proceso mundialista vivido, las 4 victorias del Tri de Javier Aguirre ilusionan a 120 millones de mexicanos que celebran en cada uno de los rincones del país.

Desde 1986, México no lograba alcanzar el anhelado quinto partido, donde el Tri se instaló hasta la etapa de los Cuartos de Final. Estos fueron los resultados de la escuadra nacional en dicha edición:

México 2-1 Bélgica / Jornada 1, Fase de Grupos.

México 1-1 Paraguay / Jornada 2, Fase de Grupos.

México 1-0 Irak / Jornada 3, Fase de Grupos.

México 2-0 Bulgaria / Octavos de Final.

México 0(1)-(4)0 Alemania Federal / Cuartos de Final.

Fernando Quirarte durante el Mundial 1986, donde México llegó hasta Cuartos de Final. Mexsport

¿Cuál es la ‘deuda pendiente’ de México en el Mundial 2026?

El compromiso del domingo 5 de julio podría representar el cumplir con una deuda pendiente por parte del conjunto Tricolor, ya que dese hace 40 años no se alcanzan los Cuartos de Final.

Tras lo acontecido en tierra azteca, en 1990 no se acudió a la justa, mientras que en 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, y 2018 se llegó hasta los Octavos de Final, mientras que en 2022 se cayó en Fase de Grupos.

Estos son los resultados de México en el Mundial 2026 que ilusionan por volver a instalarse en unos Cuartos de Final y terminar con la deuda pendiente:

México 2-0 Sudáfrica / Jornada 1, Fase de Grupos.

México 1-0 Corea del Sur / Jornada 2, Fase de Grupos.

México 3-0 Chequia / Jornada 3, Fase de Grupos.

México 2-0 Ecuador / 16avos de Final.

México Vs Rival por definir / Octavos de Final.

BFG