"El futbol esperará por él": La recomendación de Thomas Müller a Musiala

Thomas Müller compartió su sentir respecto a los desmayos de Jamal Musiala, quien este día por segunda ocasión en un lapso de 72 horas se desvaneció en pleno terreno de juego, encendiendo las alarmas en el Bayern Múnich y en los aficionados al deporte.

Durante el partido amistoso ante Heidenheim, Jamal Musiala ingresó de cambio en el segundo tiempo y minutos más tarde se desvaneció en el centro de la cancha, protagonizando un segundo desmayo en los últimos 3 días y desatando la preocupación en el mundo del futbol.

Thomas Müller, compañero que compartió con él en Bayern Múnich y la Selección de Alemania, externó su preocupación y –a pesar de reconocer el ímpetu del futbolista de 23 años- aseguró que primero debería estar la salud por encima de cualquier compromiso que pueda enfrentar el conjunto Bávaro:

“Yo sé cómo funciona este club. Siempre hay presión. Siempre hay otro partido, otra competición, otra expectativa. Pero nada de eso debería influir en una decisión sobre si un jugador está médicamente listo para competir”.

Además, considerando el momento de la temporada, en donde los alemanes aún no se encuentran en la contienda de alguno de los principales títulos, Müller instó a que Musiala pueda descansar y contar con un periodo en el que logre imponerse al diagnóstico que generó crisis en el deporte.

“El futbol esperará por él. El Bayern esperará por él. Su carrera es mucho más importante que ganar un partido en agosto”.

Tras el segundo episodio, Bayern Múnich aún no se pronuncia al respecto, dejando en el aire la posibilidad de que Jamal Musiala pueda ser parte del combinado que encare al SSV Jeddeloh en la DFB Pokal el próximo domingo 23 de agosto.

BFG