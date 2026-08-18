Goodell lo dejó claro: la NFL tendrá un equipo fuera de Estados Unidos, ¿será en México? Esto sabemos

La pregunta dejó de ser si la National Football League jugará algún día fuera de Estados Unidos. El comisionado Roger Goodell afirmó que en el futuro la liga más poderosa del mundo tendrá una franquicia en el extranjero.

En algún momento habrá equipos de la NFL fuera de Estados Unidos. No me cabe duda de que esto sucederá algún día”, afirmó Goodell en una entrevista con el medio RTL/ntv durante el pasado fin de semana en la celebración del Mundial de Flag Football.

Sin embargo, la pregunta ahora es ¿Cuál será la ciudad que reciba al equipo?

En 2026 la NFL disputará nueve partidos fuera de Estados Unidos, la cifra más alta en su historia, con encuentros en Australia, Brasil, Francia, Alemania, España, México y Reino Unido. La liga también ya aprobó un camino para llegar a 10 partidos internacionales por temporada a partir de 2027.

Primero fueron partidos, después llegaron derechos comerciales, oficinas, programas juveniles y acuerdos de marketing. Ahora la NFL contempla algo mucho más profundo: que uno de sus equipos tenga su casa permanente en otro país.

¿México tiene posibilidades de ser sede de la NFL?

La pregunta resulta inevitable porque ningún otro país fuera de Estados Unidos tiene una base de aficionados tan grande. La propia NFL estima que México cuenta con 40 millones de seguidores, la mayor afición de la liga fuera de territorio estadunidense. La organización tiene oficina en Ciudad de México desde 1998 y, a partir de 2026, recuperó los partidos de temporada regular en el país con un acuerdo para jugar durante tres años consecutivos.

México, además, no sería una apuesta desde cero. La NFL ya conoce el mercado, ha jugado cinco partidos de temporada regular en Ciudad de México y tiene 10 equipos con derechos de comercialización en el país mediante su Global Markets Program.

Pero una cosa es llevar un partido a México y otra instalar una franquicia.

La diferencia es enorme. Un equipo permanente necesita una estructura deportiva completa, instalaciones de entrenamiento, vivienda para jugadores y entrenadores, infraestructura médica, logística de viajes, acuerdos laborales, patrocinios, derechos comerciales y una relación estable con su mercado local. También tendría que resolver una de las características que hacen diferente a la NFL respecto de otras ligas estadunidenses que son el calendario y la distribución geográfica de sus equipos.

Por eso, aunque México tiene argumentos comerciales poderosos, Europa aparece hoy como el destino más probable.

Londres tiene ventaja

Londres tiene una ventaja que ningún otro mercado internacional puede igualar. La NFL lleva casi dos décadas jugando partidos en Inglaterra y los Jaguars han construido una relación particularmente estrecha con la ciudad. La liga ha podido medir audiencias, venta de boletos, patrocinios, consumo de contenido y respuesta de los aficionados durante años.

La expansión europea, además, acaba de dar otro salto. La NFL ya pasó por Londres y Múnich y en 2026 amplió su presencia hacia Madrid y París. Dublín también fue incorporada recientemente al mapa internacional. La estrategia no consiste solamente en organizar partidos: busca identificar mercados capaces de sostener una relación permanente con la liga.

Londres es una de las ciudades favoritas de la NFL en Europa. (

Goodell ya había dejado abierta esta posibilidad en febrero, cuando señaló que la expansión internacional no estaba descartada y que establecer un equipo fuera de Estados Unidos era “muy posible algún día”.

El problema de la distancia

Una franquicia europea obligaría a jugadores, entrenadores y personal a cruzar el Atlántico de manera constante. En una liga donde la recuperación, el descanso y la preparación tienen un peso enorme, un vuelo de siete u ocho horas no es un detalle menor.

Por eso resulta particularmente llamativo un reporte de The Wall Street Journal sobre el interés de ejecutivos de la NFL en el regreso de los vuelos supersónicos.

A finales de enero de 2025, el avión experimental XB-1, desarrollado por Boom Supersonic, rompió la barrera del sonido durante una prueba en el desierto de Mojave. El fabricante trabaja en el Overture, un avión comercial diseñado para alcanzar Mach 1.7. La compañía sostiene que podría entrar en servicio hacia 2029.

La importancia para la NFL es sencilla. Un vuelo entre Nueva York y Londres que actualmente requiere varias horas podría realizarse en menos de cuatro.

La liga no tiene un acuerdo anunciado con Boom ni un proyecto oficial para utilizar aviones supersónicos. Pero, según The Wall Street Journal, ejecutivos de la NFL han seguido de cerca los avances de esta tecnología porque podría eliminar uno de los principales obstáculos para una franquicia europea.

La NFL no necesita solamente conquistar aficionados en Europa. Necesita que sus equipos puedan vivir allí sin quedar aislados del resto de la competición.

La NFL apuesta por el desarrollo de tecnología para viajes mas cortos. Air Force USA

México tiene precisamente la ventaja contraria. La cercanía con Estados Unidos hace mucho más sencilla la operación. Un equipo mexicano podría viajar a la mayoría de sus partidos en tiempos comparables a los que enfrentan actualmente algunas franquicias estadounidenses. En términos logísticos, Ciudad de México presenta un problema mucho menor que Londres.

Y, sin embargo, la NFL parece mirar primero hacia el otro lado del Atlántico.

Europa representa un mercado de cientos de millones de personas y una región donde el futbol domina la conversación deportiva. Instalar una franquicia de la NFL en Londres significaría convertir al equipo en una plataforma permanente para competir por la atención de una audiencia acostumbrada a consumir deporte todos los días.

México tiene 40 millones de fans

Los 40 millones de seguidores mexicanos no necesitan descubrir la NFL. Ya conocen sus equipos, jugadores y tradiciones. El país tampoco necesita que la liga explique qué es el futbol americano. El reto sería convertir esa afición en una estructura económica capaz de sostener una franquicia durante todo el año.

Goodell no ha dicho que México esté considerado para recibir un equipo. Tampoco existe actualmente un plan anunciado para trasladar o crear una franquicia en Ciudad de México. Lo que sí existe es una estrategia internacional cada vez más agresiva y una declaración del comisionado que cambia el tamaño de la conversación.

Aeromexico patrocinará la NFL en México.

La NFL quiere ser una liga global. En 2028 tendrá otra herramienta para conseguirlo con el debut del flag football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y mientras el futbol americano gana espacios en nuevos mercados, la liga aumenta sus partidos internacionales, sus programas juveniles y sus derechos comerciales fuera de Estados Unidos.

El camino hacia una franquicia extranjera todavía tiene obstáculos. La relación laboral con los jugadores, los impuestos, las reglas migratorias, la infraestructura, los viajes y la competitividad de una temporada completa tendrían que resolverse antes de que un equipo pudiera instalarse de manera permanente.

La primera franquicia fuera de Estados Unidos probablemente no nacerá solamente donde haya más aficionados. Nacerá donde la NFL considere que puede construir una operación sostenible, rentable y competitiva.