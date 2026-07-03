México vs Inglaterra cambiará de horario: el partido se encamina al mediodía en Ciudad de México

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra se encamina a un cambio de horario. Se planea que se dispute al mediodía en Ciudad de México, en lugar de las 18:00 horas originalmente programadas.

La decisión se está tomando de forma conjunta entre la FIFA y las televisoras involucradas, en un ajuste de última hora que modifica la planificación previa del encuentro.

Aunque el pronóstico meteorológico advierte sobre posibles lluvias y tormentas eléctricas en la capital mexicana durante la tarde del domingo, fuentes cercanas a la organización señalan que el cambio responde principalmente a criterios de programación internacional y audiencia televisiva.

El ajuste también busca optimizar la transmisión en mercados europeos, donde el nuevo horario resulta más favorable para la cobertura en directo del partido.

La modificación ya ha sido comunicada a los equipos, que ajustan su logística de preparación y sólo se espera el anuncio de FIFA.

Con este cambio, el duelo entre México e Inglaterra se jugará en condiciones distintas a las previstas inicialmente, en un escenario que altera tanto la estrategia deportiva como la planificación mediática del torneo.

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