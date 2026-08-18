ONU Mujeres se pronuncia tras comentarios misóginos a futbolistas de Cruz Azul

Una vez conocida la postura de Cruz Azul, la Liga BBVA Femenil y la respuesta de quienes emitieron los comentarios misóginos, ONU Mujeres brindó su apoyo a las futbolistas de La Máquina: “Los comentarios misóginos no son una opinión ni una forma de entretenimiento”.

En días anteriores circularon los comentarios misóginos de los que fueron víctimas las futbolistas de Cruz Azul, quienes terminaron siendo señaladas por caer 10-0 ante América en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga BBVA Femenil.

Una de las frases contundentes dentro de la publicación de ONU Mujeres fue sobre el sitio que tienen dentro y fuera de la cancha:

Las mujeres no tienen que demostrar que merecen estar ahí”.

Aclarando –por si era necesario- ONU Mujeres detalló los motivos por los cuales los comentarios misóginos deben ser erradicados, mismos que han cuestionado el motivo y las razones por las que las mujeres se encuentran en medios de comunicación, específicamente en el plano deportivo:

“Los comentarios misóginos no son una opinión ni una forma de entretenimiento: reproducen estereotipos, normalizan la violencia y refuerzan las barreras que históricamente han cuestionado la capacidad de las mujeres y su derecho a ocupar y disfrutar plenamente los espacios deportivos”.

Ningún resultado justifica la violencia, independientemente del género o de la rivalidad histórica que pueda representar el compromiso entre dos equipos que son representados dentro de un escenario que busca la sana convivencia en un espacio que es de entretenimiento.

Ante los hechos, Cruz Azul advirtió que los involucrados quedan desligados de la institución de La Noria de manera definitiva de por vida, además de reservarse el derecho de actuar civil y penalmente de acuerdo a como lo consideren pertinente.

BFG