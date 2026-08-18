La liga Saudi, para Quiñones, es altamente recomendable

Justo después del mundial, cuando muchos jugadores analizan su futuro y las posibilidades de emigrar al futbol del extranjero, viene excelente una recomendación como la que hace Julián Quiñones, delantero naturalizado mexicano del Al Qadsiah de Arabia Saudita.

Julián dejó el futbol mexicano en el mes de junio de 2024, justo cuando vivía un estupendo momento con las Águilas del América. Fue difícil de entender la decisión del nacido en Colombia, porque además de los éxitos que había obtenido con el equipo de Coapa, se acercaba el Mundial de 2026 y parecía complejo que en un futbol tan lejano y poco consumido en México, fuera a ser considerado para representar a México.

Pero el tiempo, y sobre todo los resultados de su trabajo le dieron la razón. Quiñones ganó la Bota de Oro de la Liga Árabe de Futbol -por encima- nada más y nada menos que del portugués Cristino Ronaldo y, en su participación con la Selección Mexicana, se volvió un histórico al marcar cuatro goles y una asistencia, igualando así el récord mexicano con más dianas celebradas en una misma edición.

A los compañeros que quieran unirse a la Liga Saudí… son decisiones personales pero yo por lo menos la recomiendo porque es una liga muy competitiva y a comparación de otras, siento que van a estar bien de nivel”, declaró Julián Quiñones en entrevista con la cadena ESPN.

Tras la pasada Copa del Mundo, los jugadores mexicanos Armando González, de Chivas, y Erik Lira de Cruz Azul, presuntamente están negociando con clubes de Europa su fichaje para la presente temporada.

Julián fue reconocido además por la televisora como uno de los 100 mejores jugadores durante la Copa del Mundo.

“Siempre desde pequeño uno trata de dar lo mejor de sí para que la gente lo reconozca. Que la gente me reconozca por todo lo que he hecho, por todo lo que he logrado, es emocionante y me llena de mucha felicidad el saber que estoy haciendo las cosas bien.

"(Ser reconocido) habla muy bien de la liga, por el buen nivel que están mostrando todos los jugadores que están aquí en esta liga. Por el buen nivel que día a día se va avanzando, que la liga va mejorando, y eso es fundamental para la liga Saudí", dijo.

Julián Quiñones sigue encendido: gol y asistencia con el Al Qadsiah Mexsport

Siempre estaré agradecido con el Vasco Aguirre

Para Julián Quiñones, un personaje fundamental en la etapa reciente de su carrera dentro y fuera de la cancha, es Javier Aguirre. El que fuera Director Técnico de la Selección de México y quien evidentemente tomó la decisión de convocar a un jugador naturalizado mexicano, del que no todo el entorno conocía su actualidad futbolística, se volvió una persona sumamente especial en la vida de Quiñones.