En menos de 24 horas Tigres definirá a su nuevo Director Técnico

Prácticamente la mitad de aficionados al futbol de Monterrey estará atenta hoy a que “salga humo blanco”, por la designación del nuevo Director Técnico de los Tigres de la UANL.

Así los alertó hoy el Presidente del Club, Carlos Emilio González, quien mientras ingresaba a las oficinas de la institución

El equipo acumulaba año y medio trabajando con el liderazgo de Guido Pizarro como estratega, etapa en la que los clasificó a las Semifinales del Clausura 2025, los llevó a la Semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025 y a la Final del mismo torneo pero de la edición 2026, donde cayeron ante los Diablos Rojos del Toluca.

Muy pronto, en menos de 24 horas”, reveló Carlos Emilio González a los reporteros que se encontraban fuera de las instalaciones.

La opción que más ha sonado recientemente es Quique Setién, ex Director Técnico de clubes como el Barcelona, Betis y Villarreal. Tigres sólo acumula un punto en el presente torneo y se ubica en el lugar 16 de la tabla general.

¿Qué otras opciones maneja Tigres para llegar al banquillo?

Cuatro nombres más han sonado para dirigir a los Tigres de la Universidad Autónoma de Monterrey. Guillermo Barros Esqueloto fue de los primeros en sostener pláticas con los directivos.

Juan Carlos Osorio, el ex Director Técnico de la Selección Mexicana durante el Mundial de Rusia 2018 y los Xolos de Tijuana, entre otros equipos, fue otro de los nombres que salió a la luz. Además, el colombiano Óscar Pareja y el peruano Juan Reynoso fueron opciones que se consideraron con menor fuerza.