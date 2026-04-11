¿México en la F1? El proyecto del equipo VAR para llegar al Gran Circo

La posibilidad de ver un equipo mexicano en la parrilla de la Fórmula 1 ha tomado un nuevo impulso, aunque faltan muchos pasos para poder concretarlo, aunque el deseo existe. Los propietarios de la escudería Van Amersfoort Racing (VAR), quienes han participado en diversas categorías de desarrollo, han expresado su interés por explorar la posibilidad de ser la escudería 12 del Gran Circo.

Detrás de este ambicioso movimiento se encuentra una alianza estratégica de alto nivel. Según reveló el portal especializado GPblog en una entrevista, Otmar Szafnauer, quien tomó el cargo de la escudería este año y es socio director de VAR, junto al empresario mexicano Rafael Villagómez Sr., quien posee la participación mayoritaria en la estructura de Van Amersfoort, estarían analizando la posibilidad.

El desafío de la duodécima plaza

A pesar del músculo financiero y la experiencia técnica, el camino hacia la Fórmula 1 no será sencillo. La FIA y la FOM mantienen un control estricto sobre la entrada de nuevas escuderías, especialmente tras las complicaciones políticas y logísticas que ha enfrentado el proyecto de Cadillac y Andretti.

Sin embargo, el proyecto de VAR es tratar de estar listo a largo plazo con la infraestructura de pie para el momento en que se abra una posibilidad.

De acuerdo con el informe de GPblog, los dueños de VAR son conscientes de que el proceso podría demorar varios años.

FIA y F1 han dejado claro que hay limitantes en cuanto a la parrilla y, la entrada de un nuevo equipo debe aportar valor a la categoría, tal como ha sido el caso de Cadillac que, tuvo que convertirse en un equipo de fábrica para poder ganar la posición dentro de la lista de competidores, algo que no parecía viable como un equipo privado como Andretti.

Ante esta situación, la posibilidad de VAR debe estar ligado a una marca automotriz que les permita dar el salto en una sociedad.