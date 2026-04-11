Barcelona aplasta al Espanyol y acaricia el título de LaLiga con show de Lamine Yamal

El derbi catalán no fue una disputa, fue un monólogo azulgrana con banda sonora de alirón. El Barcelona derrotó 4-1 al Espanyol en el Camp Nou, un resultado que no sólo reafirma su hegemonía local, sino que coloca la corona de La Liga a una distancia casi administrativa. Tras el tropiezo europeo a mitad de semana con el Atlético, el conjunto de Hansi Flick recuperó la memoria y el colmillo para estirar a nueve unidades su diferencia sobre el Real Madrid.

Ferran Torres firma doblete

La tarde inició con la redención de Ferran Torres. Al minuto 9, el delantero rompió una sequía que arrastraba desde enero al conectar de cabeza un córner cerrado servido por Lamine Yamal. El impacto fue el preludio de una conexión que desquició a la zaga periquita. Al 25, fue nuevamente Yamal quien, tras recuperar un balón, filtró una asistencia con el exterior que permitió a Ferran definir con sutileza ante la salida de Dmitrovic para el 2-0.

El Espanyol intentó reaccionar en el complemento. Al 56, Pol Lozano aprovechó un rechace tras un centro lateral para batir a Joan García con un remate potente que devolvió cierta tensión al graderío. Sin embargo, la esperanza blanquiazul fue un espejismo ante el despliegue físico de un Barcelona que mantiene su récord perfecto de 16 victorias en casa en este campeonato.

Lamie, El hombre del partido

El cierre del encuentro llevó el sello de la fantasía. Al 87, Lamine Yamal coronó su actuación individual al culminar una jugada que dejó constancia de por qué es el eje gravitacional del ataque culé. Dos minutos después, al 89, Ronald Araujo propició una nueva transición que pasó por los pies de Yamal y Frenkie de Jong, quien sirvió un centro medido para que Marcus Rashford sentenciara el 4-1 definitivo con un remate ajustado al palo largo.

Esta victoria funciona como el bálsamo necesario para un vestuario que aún procesa la expulsión de Pau Cubarsí y la derrota ante el Atlético de Madrid en la Champions League. Con la moral restaurada y el título doméstico prácticamente en el bolsillo, el Barcelona viajará la próxima semana al Metropolitano con la misión de revertir la eliminatoria europea. En Cataluña, la Liga ya se saborea, pero la ambición de Flick apunta a que este derbi sea solo el combustible para la remontada continental.