¿Último baile en el Mundial? Ancelotti lanza ultimátum a Neymar para 2026

La puerta de la Canarinha no está cerrada para su máximo goleador histórico, pero el acceso tiene un precio que es la plenitud física. Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, estableció un plazo de dos meses para que Neymar demuestre que posee las condiciones necesarias para integrar la expedición que disputará el Mundial 2026.

En una entrevista para el diario L'Equipe, el estratega italiano fue tajante sobre la situación del delantero de 34 años, quien no fue incluido en la convocatoria para los duelos amistosos de marzo frente a Francia y Croacia.

Actualmente está siendo evaluado por la CBF y por mí. Aún tiene dos meses para demostrar que tiene las cualidades para jugar en el próximo Mundial", sentenció el técnico Ancelotti, subrayando que solo llamará a futbolistas que se encuentren físicamente listos para la exigencia del torneo.

Ancelotti dirigirá a Brasil en el Mundial 2026 IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Neymar, quien ostenta el récord de 79 goles en 128 partidos con la selección nacional, ha vivido un calvario de lesiones desde octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior. Tras su regreso con el Santos, una artroscopia en la rodilla izquierda en diciembre pasado lo marginó de los primeros diez encuentros de la temporada. Pese a ello, su presente registra una mejoría con tres anotaciones en cuatro partidos de liga.

Neymar tiene competencia feriz

La competencia por un lugar en el ataque brasileño es feroz. Para la reciente ventana internacional, Ancelotti optó por nombres como Vinicius Junior, Endrick, Raphinha, Rodrygo y Gabriel Martinelli, priorizando el ritmo competitivo actual sobre la jerarquía histórica.

Por su parte, el futbolista manifestó su postura durante una transmisión de la Liga de Reyes en Brasil.

Estoy molesto y triste por no haber sido seleccionado, pero el enfoque sigue siendo el mismo. Queda un último anuncio de la lista y el sueño continúa", declaró el exjugador del Barcelona y PSG.

Mientras el cronómetro de Ancelotti avanza, el futuro de Neymar también se debate fuera del campo. Con un contrato en el Santos que expira a finales de 2026, reportes desde Estados Unidos vinculan al astro con el FC Cincinnati de la MLS, un movimiento que podría definir el cierre de su carrera tras la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.