México celebra 10 años del Longines Global Champions Tour con élite mundial

La Ciudad de México albergará del 16 al 19 de abril el Longines Global Champions Tour México 2026, que en esta edición conmemora su décimo aniversario como una de las sedes más relevantes del circuito internacional de salto ecuestre.

El evento, que se realizará en Campo Marte, corresponde a la segunda parada de la temporada 2026 y será la única fecha en América Latina. Se prevé la participación de más de 100 jinetes y amazonas provenientes de más de 20 países, así como 234 caballos.

Entre los competidores destacan figuras del ranking mundial como el británico Ben Maher, el belga Gilles Thomas, el francés Simon Delestre, el austriaco Max Kühner y el belga Abdel Said.

El programa contempla pruebas en las categorías CSI 5*, con una bolsa de premios de 800 mil euros, y CSI 2*, con premios superiores a los 125 mil euros. Como parte de las actividades deportivas, el viernes se llevará a cabo la Global Champions League, competencia por equipos.

Eugenio Garza, Federico Fernández, Nicolás Pizarro, Andrés Azcárraga y Ana Sofía Legorreta serán los mexicanos en el Longines Global Champions Tour México 2026

El evento principal será el Gran Premio de México, programado para el domingo alrededor de la una de la tarde, con obstáculos de hasta 1.60 metros y una bolsa de 437,200 euros.

En el marco del aniversario, el fundador del circuito, Jan Tops, destacó la relevancia de la sede mexicana dentro del calendario internacional.

Al celebrar los 20 años del Longines Global Champions Tour, eventos como el de Ciudad de México representan a la perfección lo que defendemos: combinar el deporte de primer nivel con la cultura, el estilo de vida y experiencias inolvidables en todo el mundo”, señaló.

Tops también confirmó la continuidad del evento en el país:

Me complace confirmar que nuestra colaboración con la Ciudad de México continuará hasta 2033, fortaleciendo aún más lo que ya es uno de los destinos más emblemáticos de nuestro Tour”.

Por su parte, el director del evento en México, Francisco Pasquel, subrayó el crecimiento de la competencia en el país:

Celebrar diez años del Longines Global Champions Tour en México es motivo de gran orgullo. Esta edición refleja el crecimiento del evento y el compromiso por ofrecer una experiencia de clase mundial que combina deporte, cultura y lo mejor de nuestro país”.

México contará con representación de jinetes como Eugenio Garza, Federico Fernández, Nicolás Pizarro, Andrés Azcárraga y Ana Sofía Legorreta, quienes buscarán destacar ante la élite internacional.

Además del componente deportivo, el encuentro integrará actividades culturales, exposiciones artísticas y propuestas escénicas, como parte de una estrategia que vincula el deporte con la promoción cultural y la sostenibilidad.

El bienestar de los caballos será uno de los ejes centrales del evento, con protocolos de supervisión veterinaria, procesos de adaptación y cuidado especializado durante toda la competencia.

Con diez años de presencia en el país, la etapa mexicana del circuito se ha consolidado como una de las más relevantes a nivel internacional, tanto por su nivel competitivo como por su convocatoria y proyección cultural