¡Ni la Azzurra lo seduce! Cesc Fàbregas le da el 'no' a Italia para quedarse en el Como

Pese a los cantos de sirena que lo vinculan con las ligas más importantes del mundo, Cesc Fàbregas tiene los pies bien puestos sobre la tierra y sobre el césped del Como 1907. El estratega español, que ha devuelto la ilusión a la Serie A con su propuesta ofensiva, fue contundente sobre su futuro inmediato: no se mueve de Italia.

En declaraciones que calman las aguas en la directiva del club lombardo, Fàbregas aseguró que ve "difícil" una salida en el corto plazo. El ex campeón del mundo con España se siente pleno liderando un proyecto que él mismo ha ayudado a edificar desde los cimientos.

¿La Selección de Italia? Ni lo piensen

Ante los rumores que lo colocaban como un candidato natural para tomar las riendas de la Azzurra, Cesc no se anduvo con rodeos. Calificó esa posibilidad como "muy complicada", dejando claro que el traje de seleccionador nacional aún no está en su armario.

"Prefiero el trabajo diario", confesó el técnico, subrayando que la adrenalina de la dinámica semanal, el contacto constante con sus pupilos y el diseño táctico de cada partido es lo que hoy alimenta su pasión por el banquillo.

Aunque en el fútbol la palabra "nunca" no existe, el compromiso de Fàbregas con el Como es total. Por ahora, el estratega ibérico elige la estabilidad y el crecimiento orgánico en un club que le ha dado las llaves de la ciudad, cerrando (por ahora) la puerta a cualquier distracción internacional.