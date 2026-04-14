Johan Vásquez suma 2,857 minutos y es el jugador de campo más utilizado en la Serie A con el Genoa

Si hay un nombre que hoy impone respeto en el Calcio, es el de Johan Vásquez. El defensor sonorense no solo se ha ganado la capitanía en el Genoa, sino que se ha convertido en el dueño absoluto del tiempo en la Serie A, consolidándose como el futbolista de campo con mayor actividad en lo que va de la temporada 2025/26.

Con una cifra impresionante de 2,857 minutos sobre el césped, el 'Pipe' ha disputado prácticamente cada segundo del campeonato, demostrando una resistencia física digna de un atleta de élite. En toda Italia, su registro solo es superado por un par de guardametas, lo que lo coloca en el Olimpo de los jugadores más consistentes del Viejo Continente

Un muro inamovible

La confianza del cuerpo técnico en el mexicano es total. Johan ha sido titular en los 32 encuentros disputados hasta ahora, siendo el ancla de una defensa que ha encontrado en él su punto de equilibrio. Su capacidad para mantenerse disponible, lejos de lesiones o suspensiones graves, ha sido la llave para que el Genoa respire tranquilo en la tabla general.

Más allá de su importancia en el club italiano, Johan Vásquez se ha consolidado como uno de los futbolistas mexicanos más consistentes en Europa. Su alto número de minutos no solo habla de su estado físico, sino también de su profesionalismo y de la confianza que ha ganado dentro del equipo.