Mexicano Penta Zero Miedo toca la gloria: campeón en WWE
De Ecatepec, México, para el mundo. Penta Zero Miedo cumplió uno de sus sueños, ser campeón en la WWE, luego de destronar a Dominik Mysterio
De Ecatepec a la gloria en la WWE. Penta Zero Miedo logró uno de sus sueños, su primer título en la empresa, luego de conquistar el Campeonato Intercontinental tras vencer a Dominik Mysterio en el Monday Night RAW.
“México, Latinoamérica y todo el mundo, por fin se hizo realidad el sueño que no nada más era mío, era de muchos mexicanos y muchos fans alrededor de todo el mundo, esta noche se consiguió, sólo les voy a decir una cosa: la lucha libre es como la vida misma, no importa cuántas veces pierdas, cuántas veces te pateen, cuántas veces caigas, siempre, si crees en ti todos los días, este es el resultado, el oro. Nunca dejen de creer en ustedes porque aquí está el mejor resultado”, dijo Penta Zero Miedo al finalizar la lucha.
Finn Bálor y JD McDonagh interfirieron en la lucha para apoyar a Dominik Mysterio, pero eso no le impidió al luchador para ser campeón en WWE. Penta Zero Miedo inició con gran paso en la empresa, las lesiones y derrotas le ayudaron a reflexionar y mejorar sobre el ring.
El público lo acompañó de principio a fin. Su grito de batalla se escuchó en más de una ocasión. Cuando parecía que Mysterio volvería a aplicar un ‘619’, Penta Zero Miedo reaccionó a tiempo para después someter al hijo de la leyenda con un “Mexican Destroyer”, dejarlo viendo a los reflectores y que se escucharan las tres de rigor.
El oriundo de Ecatepec gozó la noche, mostró el brazo en alto en varias ocasiones porque sabe bien que no fue un camino fácil, que le llevó varios años, recorrer distintas empresas y ring.
Antes de bajar del cuadrilátero, Penta Zero Miedo hizo su mística señal para que de nueva cuenta la afición regocijara.
¿QUIÉNES HAN PORTADO EL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL DE LA WWE?
Se creó en 1979 y el Campeonato Intercontinental de la WWE lo han conquistado: Pat Petterson (miembro del Salón de la Fama), The Rock, Ultimate Warrior, Steve Austin, Bret “Hit Man” Hart, Shaw Michaels, Triple H, John Cena, Dominik Mysterio, entre otros luchadores.
