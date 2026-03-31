Influencer de Argentina no le da muchas esperanzas a México

El influencer de Argentina, Jero Freixas, no le dio muchas esperanzas a la selección de México en el Mundial 2026. El creador de contenido señaló que los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre se quedarían en Octavos de final del torneo.

En una dinámica que realizó el diario Marca, el influencer de Argentina dio el resultado de unos hipotéticos duelos en Octavos de final del Mundial 2026. En el primer partido, Alemania – Francia, dio por ganador a los comandados por Kylian Mbappé.

Influencer de Argentina vaticinó que México se quedará en Octavos de final del Mundial 2026 AFP

A continuación, el duelo entre México y Marruecos, siendo los marroquíes los que se llevarían la victoria en los Octavos de final.

Para el cruce entre Colombia y España, se inclinó para los liderados por Lamine Yamal. Entre Turquía y Bélgica, optó pos lo belgas.

Si se diera una final entre España y Argentina, el influencer no respondió y se puso de pie con la frase “nos vemos”.

Jero Freixas estuvo en el anuncio de la última convocatoria de la selección de España. Además, visitó en entrenamiento de ‘La Roja’ rumbo a sus amistosos.

LOS PARTIDOS DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026:

- 11 de junio: México vs. Sudáfrica – Estadio CDMX.

- 18 de junio: México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara.

- 24 de junio: Ganador de Repechaje vs. México – Estadio CDMX.