Emocionante gesto de Penta Zero Miedo con niño que vendía dulces

Penta Zero Miedo tuvo un gesto emocionante con un niño que vendía dulces en la calle y quien tenía el sueño de comprarse dos figuras del luchador mexicano, quien hace unos días se convirtió en Campeón Intercontinental de la WWE tras vencer a Dominik Mysterio.

“Mamá, ¿crees que Penta vea mi video? ¡Llévele, llévele, sus dulces! ¿Me compra un dulce? En cinco pesos”, se escuchó decir al pequeño Andy en un video que difundió su familia en redes sociales, en el que se le ve portando la máscara del luchador mexicano, originario de Ecatepec.

Y sí, el video llegó hasta Penta Zero Miedo, quien decidió darle una sorpresa al niño. El encuentro lo difundió el mismo luchador, como la familia de Andy.

“¿A cómo das los dulces?”, preguntó el luchador de WWE. Andy lanzó un suspiro de sorprendido y de inmediato dejó el bote que tenia en la mano. Después respondió con la mano que los daba a cinco pesos.

Penta Zero Miedo dejó el Campeonato Intercontinental de la WWE sobre una mesa y enseguida vio qué dulces traía el pequeño. “Este dalo más caro porque está más grande”, le recomendó.

El luchador le invitó un dulce y enseguida le obsequió las dos figuras con las que soñaba el pequeño, quien exclamó un “¡Órale!” para sacarle una sonrisa al campeón.

“Son para ti, toma, para que ya no vendas dulces”, dijo Penta para después fundirse en un emotivo abrazo, en otro buen gesto del mexicano, quien se ha caracterizado en símbolo de lucha e inspiración, no sólo en el cuadrilátero sino fuera de él.