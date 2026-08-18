Patrick Vieira es el nuevo director técnico de la Selección de Senegal

La Federación Senegalesa de Futbol (FSF) oficializó el nombramiento del exfutbolista y entrenador, Patrick Vieira, como el nuevo director técnico de la Selección de Senegal.

El entrenador de 50 años llegó a sustituir a Pape Thiaw después de que el equipo de los ‘Leones de la Teranga’ quedaran eliminados en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La FSF informó que la fecha de la presentación oficial y los siguientes pasos a su incorporación se anunciarán próximamente.

Trayectoria de Patrick Vieira

Patrick por primera vez toma el mando de una selección nacional (en este caso de su país natal) tras diez años dirigiendo a nivel de clubes:

New York City FC

OGC Niza

Crystal Palace

Racing Club de Estrasburgo

Genoa

El estratega se encontraba libre tras finalizar su vínculo con el Genoa en noviembre de 2025 debido a una racha negativa en el arranque de la Serie A.

Como jugador, Vieira consolidó una carrera de élite en Europa vistiendo las camisetas de Arsenal, Juventus, Inter de Milán y Manchester City.

Con la Selección de Francia se proclamó campeón del Mundo en 1998, conquistó la Eurocopa 2000 y obtuvo el subcampeonato mundial en Alemania 2006.

Patrick Vieira celebra el título con Francia en el Mundial de 1998, logro clave en la histórica carrera del nuevo director técnico de Senegal. @Arsenal

En su nueva etapa en la Selección de Senegal, Vieira tendrá que preparar al plantel para los torneos africanos más importantes de la región como la Copa Africana de Naciones (AFCON) y el Campeonato Africano de Naciones (CHAN), con el fin de planificar el proyecto de Senegal rumbo al Mundial de 2030.