Patrick Vieira es el nuevo director técnico de la Selección de Senegal
Tras una década de carrera en clubes europeos y de la MLS el técnico de 50 años, Patrick Vieira, tomará las riendas de la Selección de Senegal en sustitución de Pape Thiaw
La Federación Senegalesa de Futbol (FSF) oficializó el nombramiento del exfutbolista y entrenador, Patrick Vieira, como el nuevo director técnico de la Selección de Senegal.
El entrenador de 50 años llegó a sustituir a Pape Thiaw después de que el equipo de los ‘Leones de la Teranga’ quedaran eliminados en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
La FSF informó que la fecha de la presentación oficial y los siguientes pasos a su incorporación se anunciarán próximamente.
Trayectoria de Patrick Vieira
Patrick por primera vez toma el mando de una selección nacional (en este caso de su país natal) tras diez años dirigiendo a nivel de clubes:
- New York City FC
- OGC Niza
- Crystal Palace
- Racing Club de Estrasburgo
- Genoa
El estratega se encontraba libre tras finalizar su vínculo con el Genoa en noviembre de 2025 debido a una racha negativa en el arranque de la Serie A.
Como jugador, Vieira consolidó una carrera de élite en Europa vistiendo las camisetas de Arsenal, Juventus, Inter de Milán y Manchester City.
Con la Selección de Francia se proclamó campeón del Mundo en 1998, conquistó la Eurocopa 2000 y obtuvo el subcampeonato mundial en Alemania 2006.
En su nueva etapa en la Selección de Senegal, Vieira tendrá que preparar al plantel para los torneos africanos más importantes de la región como la Copa Africana de Naciones (AFCON) y el Campeonato Africano de Naciones (CHAN), con el fin de planificar el proyecto de Senegal rumbo al Mundial de 2030.