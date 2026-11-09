Mexicanos en el extranjero: Mateo Chávez y la Hormiga González marcaron, pero el Vasco cayó

Mexicanos como Mateo Chávez y Armando González destacaron con gol incluido en esta jornada; sin embargo, Johan Vázquez y Javier Aguirre probaron el amargo trago de la derrota.

Durante el fin de semana del 6 al 8 de noviembre, 14 mexicanos tuvieron resultados contrastantes: por un lado, victorias; por el otro, derrotas. Sin embargo, hay quienes siguen sin ser tomados en cuenta, como es el caso de Obed Vargas en el Atlético de Madrid.

¿Cómo le fue a los mexicanos en el extranjero este fin de semana?

La cantera rojiblanca presente en el viejo continente

Mateo Chávez tuvo una jornada de auténtico fuego, pues su equipo, el AZ Alkmaar, derrotó por 4-3 al Groningen. El mexicano disputó los 96 minutos del encuentro y, al 76, guio a su equipo a la remontada al anotar el gol de la paridad, que en ese momento significó el 3-3.

Por otro lado, la fortuna acompañó a la Hormiga González, pues anotó a los dos minutos de ingresar al terreno de juego (minuto 56) y ayudó a que el Olympiacos consiguiera el empate ante el PAOK por 1-1.

Sin marcar, pero Santiago Giménez influyó

Pese a vivir un momento complicado en el fútbol portugués, el romperredes mexicano colaboró en la jugada del gol que le dio la victoria al Porto por 2-1 ante el Vitória Guimarães. Santiago Giménez ingresó al minuto 78 del encuentro.

Rodrigo Huescas recupera protagonismo

El lateral derecho mexicano está totalmente recuperado de la ruptura de ligamento cruzado sufrida durante 2025, pues este domingo disputó los 90 minutos de la victoria del Copenhague ante el Brøndby, el juego del orgullo en el futbol danés.

La cara de la amargura

En Italia, Johan Vázquez fue titular y portó el gafete de capitán del Genoa, que cayó 2-1 ante el AC Milan. El resultado frenó la racha de tres victorias consecutivas que había conseguido el conjunto italiano, que actualmente marcha en el decimotercer lugar de la clasificación en la Serie A.

De igual manera, el recién convocado por Rafael Márquez para la selección nacional de México, Armando León, disputó los 90 minutos en la derrota 1-0 del NK Osijek frente al Hajduk Split. El mexicano no pudo evitar que su equipo se quedara sin puntos ante el actual protagonista del campeonato, que, tras la victoria, aumentó a nueve puntos su ventaja sobre la escuadra del futbolista tricolor.

Armando León sigue teniendo actividad como titular con el Osijek X: @nkosijek

Otro que vivió el trago amargo de la derrota fue Javier Aguirre, pues Arda Güler, Mbappé y Valverde se convirtieron en los verdugos blanquinegros y les arrebataron los tres puntos. Por lo cual, el Valencia sigue siendo el penúltimo lugar de la clasificación de LaLiga.

Javier Aguirre, DT del Valencia, en Mestalla REUTERS

Fidalgo y Bernal, con actividad dispar

En España, el Real Betis consiguió una victoria de 2-0 ante el Elche, aunque Álvaro Fidalgo permaneció en el banquillo y no tuvo minutos de juego.

Álvaro Fidalgo sigue sin ser opción en el once titular de Pellegrini. Redes Sociales

En el futbol femenil, Rebeca Bernal ingresó al minuto 89 en el triunfo 1-0 del Manchester United sobre el Aston Villa, por lo que tuvo una participación breve durante el cierre del encuentro.

Rebeca Bernal sigue sin ser titular en liga con el Manchester United. Redes sociales Manchester United Women

Se le fue el liderato húngaro a Efraín Juárez

El Goyri Eto, escuadra dirigida por el timonel mexicano, empató este domingo por 1-1 ante el Nyíregyháza Spartacus, lo que los rezagó a la tercera posición del campeonato, a tan solo un punto del Puskás Akadémia.

Efraín Juárez con los colores del Győri ETO FC Instagram

Rusia se queda sin sus mexicanos

Luis Chávez está cerca de cumplir dos meses sin disputar un partido oficial ni aparecer en una convocatoria del Dinamo de Moscú, situación que ha frenado su continuidad durante la temporada y mantiene pendiente su regreso a las canchas, tras los problemas surgidos luego de la última fecha FIFA con la Selección Mexicana.

Luis Chávez continuará con su recuperación. Redes Sociales

Por su parte, César Montes tampoco pudo tener actividad con el Lokomotiv de Moscú durante el fin de semana. El defensa mexicano continúa fuera de las convocatorias debido a molestias físicas y no estuvo disponible para el compromiso frente al Rubin Kazán.

El defensa mexicano César Montes no jugo este fin de semana con el FC Lokomotiv Instagram: cjasib

Silvana Flores se queda como espectadora; Obed Vargas sigue borrado para el Cholo

La mediocampista mexicana permaneció en el banquillo durante la derrota 4-0 del Como ante la Roma, por lo que sumó un nuevo partido sin minutos en la Serie A femenil.

Por otro lado, Obed Vargas ni siquiera fue convocado por Diego Simeone en la derrota del Atlético de Madrid contra el Barcelona por 2-1. El mexicano sigue sin sumar un solo minuto en esta temporada de LaLiga tras 12 jornadas disputadas.