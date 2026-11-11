Le ganó 11 juegos seguidos: Andreeva fue la pesadilla de Sabalenka y la pone contra las cuerdas

Es Aryna Sabalenka al borde del precipicio, o quizá ya cayó y no se ha dado cuenta. En Indian Wells perdió 11 juegos consecutivos ante Mirra Andreeva que en poco más de una hora remontó una desventaja hasta convertirla en una de las victorias más fáciles y contundentes de su carrera.

Aryna Sabalenka esculpió un parcial de 4-1 en el primer set que presagiaba una tarde rutinaria para su voracidad, pero hubo un momento en que se paralizó en la cancha. Frente a ella emergió el ajedrez sutil Mirra Andreeva, vigente campeona de Roland Garros y número tres del mundo.

La rusa de 19 años, con su frescura de vértigo, mutó el pulso del duelo. Desactivó la pegada imperial de Sabalenka a base de cambios de ritmo y una precisión desde el fondo de la pista que dejó a su rival impertérrita.

¿Cómo perdió Sabalenka la ventaja?

Lo que parecía un accidente aislado se convirtió pronto en un vendaval histórico: once juegos consecutivos caídos de su lado, un parcial demoledor que sepultó cualquier resistencia.

El 6-4 y 6-0 final en apenas 62 minutos convirtió a la moscovita en la jugadora más joven en alcanzar las semifinales de las Finales de la WTA desde 2009, asegurando el liderato de su grupo.

45 de los últimos 55 puntos reflejaron un dominio absoluto, una lección de geometría sobre la pista que dejó a la experimentada campeona Sabalenka sin respuestas, consumada víctima de sus 23 errores no forzados frente a la pulida solidez de una rival inmensa que apenas cometió seis.

Pero tal vez, Sabalenka, autodestructiva, se ha acabado la carrera por disfrutar la vida entre comerciales, museos, cenas románticas y fotografías en instagram. Su concentración gélida no es la misma que la de sus mejores años.

¿QUÉ DIJO ANDREEVA AL FINAL DEL JUEGO?

“Siento que podría jugar otros dos partidos. Estoy llena de energía, muy motivada y feliz”, confesó en cambio Andreeva tras firmar su triunfo número 50 de la temporada. Mientras la nueva sensación del circuito espera rival con paso perfecto, Sabalenka queda herida y obligada a jugarse la vida este viernes ante la ucraniana Elina Svitolina por el último boleto a la antesala de la final.