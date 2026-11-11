¿Adiós a Montagliani? El plan de la FMF para tomar el control de la Concacaf

La relación entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la cúpula de la Concacaf atraviesa su punto más crítico. Tras una ruptura definitiva con el actual presidente de la confederación, el canadiense Victor Montagliani, el futbol mexicano ha pasado a la ofensiva con un objetivo claro: sacarlo de la presidencia el próximo año.

De acuerdo con información revelada a Excélsior, en las oficinas de la FMF ya se cocina un plan estratégico para impulsar una candidatura mexicana de cara a las elecciones de la Concacaf en 2027. El nombre que cobra mayor fuerza para encabezar esta cruzada es el de Yon de Luisa, expresidente de la FMF, con quien buscan recuperar el peso político y el protagonismo perdido en la región.

Víctor Montagliani y Gianni Infantino durante la Copa del Mundo 2026 Mexsport

El detonante: el millonario golpe de la Copa Oro y Netflix

La fractura entre México y Montagliani tiene un origen comercial muy claro. En meses recientes, el directivo canadiense tomó la decisión unilateral de vender los derechos de transmisión de la Copa Oro a la plataforma de streaming Netflix.

Este movimiento cayó como un balde de agua fría en el balompié nacional, pues afectó de manera directa los intereses comerciales y de difusión del futbol mexicano, históricamente el principal motor financiero y el mercado de audiencia más importante del torneo. Al considerar que se vulneró el negocio del principal socio de la confederación, la FMF retiró por completo su respaldo al dirigente canadiense.

México llega como campeón vigente a la Copa Oro 2027 y Nations League 2027. Mexsport

Concacaf tendrá elecciones en 2027

Victor Montagliani asumió las riendas de la Concacaf en 2016 y, tras dos reelecciones consecutivas, ha mantenido un control absoluto durante una década. Sin embargo, su gestión podría llegar a su fin en marzo de 2027, fecha en la que el organismo convocará nuevamente a elecciones presidenciales.

Ante este panorama, los movimientos políticos comenzarán a acelerarse desde los primeros meses del próximo año, momento en el que se deberán oficializar las candidaturas para contender por el máximo cargo de la zona.

Yon de Luisa, la carta fuerte de la FMF para Concacaf

Para derrocar a Montagliani, la FMF apuesta por un perfil con experiencia comprobada en los escritorios internacionales y en la industria televisiva. Yon de Luisa Plazas, ingeniero civil de profesión, cuenta con una amplia trayectoria en la gestión administrativa del deporte.

Su ascenso en la industria se consolidó en Grupo Televisa, donde fungió como vicepresidente deportivo y presidente operativo del Club América, además de liderar Televisa Deportes en la planeación de grandes eventos internacionales. Posteriormente, dirigió la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial de 2026, ocupó asientos en los consejos directivos de la FIFA y la propia Concacaf, y presidió la FMF entre julio de 2018 y 2023.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Es importante señalar que aún no existe un candidato definido por parte de la FMF para el 2027, pero De Luisa se perfila como el hombre elegido para liderar la rebelión mexicana y poner fin a la era de Montagliani.