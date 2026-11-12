Frentes Políticos / 12 de noviembre de 2026

1. Prioridades. Claudia Sheinbaum tiene un argumento presupuestal para defender el rumbo de su gobierno, el gasto de 2027 crecerá en áreas estratégicas. Según destacó la Presidenta, salud tendrá un aumento real de 11.3%; seguridad, 11.5%; educación, cerca de 9%; campo, 20.6%, y ciencia, 13 por ciento. También aseguró que los aproximadamente 36 mil mdp asignados al INE permitirán organizar las elecciones federales, pese al recorte aplicado al instituto. Los porcentajes se mueven, pero lo que sigue es convertirlos en hospitales abastecidos, escuelas dignas, seguridad efectiva y capacidad científica. Presupuesto bien manejado es igual a garantía de futuro.

2. Hay niveles. Claudia Sheinbaum encabeza la medición de imagen positiva entre 18 presidentes de América Latina, con 69.8%, según CB Global Data. La diferencia con Nayib Bukele, segundo lugar, es mínima, apenas tres décimas, pero suficiente para colocar a la mandataria mexicana en la cima del ranking. Detrás aparecen Laura Fernández, Luis Abinader y Luiz Inácio Lula da Silva. Sheinbaum registra 25.5% de imagen negativa y 4.7% de respuestas sin opinión. El dato no equivale a una evaluación de gobierno, pero sí refleja respaldo ciudadano en la percepción pública. En política, los números no gobiernan por sí solos, aunque, cuando favorecen, son nada despreciables.

3. Imprenta propia. Tras el caos generado por Guadalupe Taddei en el INE, la presidenta Claudia Sheinbaum quiere que las elecciones dependan menos de proveedores privados y más de la capacidad del Estado. Por ello, fortalecer Talleres Gráficos de México es primordial. Pero hay que renovar maquinaria, mejorar su operación y ampliar su Consejo de Gobierno, hoy integrado por Hacienda (Edgar Amador) y Gobernación (Rosa Icela Rodríguez). La propuesta sumaría a Anticorrupción, posiblemente a la Consejería Jurídica y abriría la puerta a la UNAM, al Politécnico y el Tec de Monterrey, incluso como observadores. La crisis del INE demolió lo establecido. Hay que levantar, antes que nada, la credibilidad.

4. Cuentas claras. El señalamiento de sobreprecio en la credencial del INE, con el mando provisional de Blanca Yassahara Cruz García, debe pasar de las sospechas a los números reales. Porque los del comparativo ponen el reclamo a prueba. La tarifa adjudicada al consorcio encabezado por Cosmocolor es 15.4% menor, en términos reales, que la de 2019, es decir, 11.70 pesos por documento frente a 13.83. En la licitación internacional ofreció 0.65 dólares contra 0.70 de la siguiente propuesta técnicamente solvente. La empresa pidió a la ASF, encabezada por Aureliano Hernández, investigar la contratación. Pero quien acusa sobreprecio debe primero explicar cómo lo calculó. Porque sospechas no sustituyen evidencias.

5. Méritos. La justicia necesita perfiles con experiencia y capacidad de interlocución. Yasmín Esquivel fue designada por el ministro presidente Hugo Aguilar como representante de la Corte ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. El nombramiento la coloca en un espacio de coordinación nacional, junto con Gilberto Bátiz, presidente del TEPJF, y José Ramón Amieva, titular del TFJA. En la 49 sesión ordinaria, Aguilar planteó que la transformación no se limite a la SCJN, sino que alcance a todo el sistema judicial. Viene el trabajo institucional. Lo que siempre esperamos.