Rayadas vencen por la mínima a Pachuca en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga Femenil

La Liguilla de la Liga MX Femenil arrancó con alta intensidad y las Rayadas de Monterrey dieron un paso firme rumbo a las Semifinales tras imponerse por marcador de 0-1 ante Pachuca en la Bella Airosa.

Rayadas gana con gol de vestidor

Conscientes de la importancia de tomar ventaja desde el partido de Ida, el conjunto regio salió a imponer condiciones desde el silbatazo inicial y logró reflejar su intensidad en el marcador de inmediato.

Apenas al minuto 2, Monterrey capitalizó una jugada a balón parado: tras un servicio cerrado a primer poste, Diana García conectó un ligero cabezazo que desvió la trayectoria del esférico y lo mandó directo al fondo de las redes.

Tras la anotación temprana, las Tuzas adelantaron líneas en busca de la igualada y generaron un par de avisos de peligro en la primera mitad, pero se toparon con la solidez de la arquera Paola Manríquez, quien respondió con buenas intervenciones para colgar el cero.

Rayadas celebra el triunfo sobre Pachuca MEXSPORT

En el ataque local, Charlyn Corral —quien recientemente recibió el galardón a mejor delantera del mundo— intentó abrir el cerrojo defensivo en múltiples ocasiones, aunque terminó yéndose en blanco ante la marca visitante.

La 'Niña de Oro' tuvo su acción más importante cerca del final del partido, ganando el mano a mano frente a la arquera rival y rematando con dirección al arco, sin embargo, la defensa de Rayadas sacó el balón cerca de la línea de gol y frustrando el empate.

Tuzas buscará la remontada en Monterrey

Con este resultado, Rayadas, segundo mejor equipo de la Fase Regular, reafirma su condición de favorita y tendrá la ventaja de cerrar la serie de Cuartos de Final en casa frente a su afición.

Por su parte, Pachuca viajará a Monterrey sin margen de error y con la obligación de ganar por una diferencia de dos o más goles si pretende revertir la eliminatoria y seguir con vida en el torneo.