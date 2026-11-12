Nvidia, Shenzhen y los chips de Jalisco

La historia es digna de la mejor serie de espionaje: el hombre que dirige la empresa clave para la inteligencia artificial de Estados Unidos, la más poderosa del mundo, mantiene una relación extramatrimonial con una empresaria de Shanghái de la que el FBI sospecha que es agente de Pekín. Pero el caso de Jensen Huang, director de Nvidia, no es una historia de alcoba, es una crónica real, un capítulo clave de la disputa por los semiconductores, el futuro de la inteligencia artificial, y México está más involucrado en ella de lo que suele admitirse.

The New York Times reveló el fin de semana que Huang mantenía una relación con Huang Le, conocida como Alice Huang, accionista mayoritaria de Megaspeed International, una firma de cómputo en la nube con sede en Singapur, que se convirtió en el mayor comprador de chips de Nvidia en el sudeste asiático. Según The Information, a través de una red de empresas en China y Singapur habrían entrado al mercado chino unos 240 mil procesadores sujetos a controles de exportación por Estados Unidos. Las acusaciones hablan de envíos por valor de, al menos, 7 mil 500 millones de dólares. Muchos de ellos terminaron en grandes empresas chinas como Alibaba y Tencent. Pero el tema, más importante aún, es que la seguridad estadunidense considera que Alice Huang trabaja para la inteligencia china, que es una espía.

No hay pruebas, por lo menos que se hayan hecho públicas, de que Jensen Huang entregara información confidencial ni de que supiera para quién trabajaba su amante. China lo niega todo. Trump dice que le preguntó al CEO de Nvidia (su amigo) y que le cree. Pero el FBI continúa la investigación, el consejo de Nvidia contrató a un exfiscal federal para su propia indagatoria, los accionistas ya demandaron a la empresa y ésta perdió cerca de 430 mil millones de dólares de valor en apenas dos sesiones bursátiles. En el Capitolio, demócratas y republicanos coinciden en algo, lo que ya es raro: quieren controles más duros para la venta de chips a China.

Y ahí se relaciona México. Trump autorizó en diciembre la venta a China del chip H200, a cambio de que 25% de esas ventas fuera al gobierno estadunidense. Esa política, y la tregua comercial que pactó entonces con Xi Jinping, es la que hoy está bajo fuego.

El domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum sale rumbo a Shenzhen, China. Va a la cumbre de APEC, el 18 y 19, se reunirá con Xi y dice que buscará un encuentro con Trump, que llegará a ver al líder chino por tercera vez en el año. El gobierno federal presentó el viaje como una oportunidad para diversificar el comercio y atraer inversiones. La Presidenta, que ha sido alérgica a otras cumbres internacionales, llegará a la capital tecnológica de China en la semana en que Washington discute si su tecnología se le está escapando rumbo a China a través de terceros países.

En Jalisco, Foxconn ensambla los servidores GB200 de Nvidia, con una inversión anunciada de unos 900 millones de dólares. En el país operan también Wiwynn, Ingrasys, Pegatron y Quanta. Aquí no se fabrican chips, se arman los equipos que los llevan y se envían a los centros de datos de Estados Unidos. Es maquila de altísimo valor y se ha convertido en el principal producto de exportación de México.

El tema es el origen de las piezas. Según el Banco de México, entre enero y mayo importamos de Taiwán 35 mil 936 millones de dólares, contra 10 mil 767 millones del mismo periodo del año pasado. Más del triple. En cinco meses, Taiwán nos vendió más que toda la Unión Europea. Con un dato que no es menor: México no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Las tiene con Pekín, que considera a la isla parte de su territorio. La Presidenta va a estrechar la mano de Xi mientras la industria más dinámica del país depende de la isla que Xi reclama.

¿Qué puede salir mal? Tres cosas, por lo menos. La primera son los controles. Si el Congreso de Estados Unidos endurece las reglas no se va a limitar a Asia: querrá saber dónde está cada chip avanzado, quién lo compra y a dónde va. Por las plantas mexicanas pasan miles de esos procesadores. Lo previsible es que Washington exija a México verificación de usuario final, controles de exportación equivalentes a los suyos y revisión de inversiones extranjeras en el sector. Varios de esos temas ya estaban en la mesa del T-MEC. Ahora tienen un escándalo que los empuja.

La segunda es la dependencia. Buena parte del auge exportador de este año cuelga de un solo cliente final y de una sola apuesta, la inteligencia artificial. Nvidia ya venía cayendo en bolsa desde octubre por las dudas que generaba el desmesurado crecimiento de la IA. Si la empresa entra en una crisis de gobierno corporativo o si pierde el mercado chino, los pedidos que llegan a Jalisco lo van a resentir.

La tercera es política. Cualquier anuncio que salga de Shenzhen sobre inversión china en tecnología, telecomunicaciones o electrónica en México será leído en Washington a partir de la lógica de confrontación, cuando, además, la Casa Blanca le reclama a México el gran superávit comercial que tenemos a nuestro favor, que es tan grande como el déficit comercial que registramos con China.

¿A qué va la presidenta a China? Puede regresar de Shenzhen con la estafeta de la APEC para la cumbre 2028 y con una foto junto a Xi. Lo que no puede es regresar con compromisos que pongan en duda de qué lado está México en la única industria donde, este año, sí estamos creciendo, la del futuro económico, en la cual nuestro proveedor es Taiwán y el mercado está en Estados Unidos.