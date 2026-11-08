Fermín López firma doblete ante el Atlético de Madrid y mantiene al Barcelona como líder de LaLiga

El Barcelona venció 2-1 al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, durante la jornada 12 de LaLiga. Un doblete Fermín López permitió al conjunto catalán conservar el liderato y llegaron a 33 puntos, con una ventaja de tres unidades sobre el Real Madrid y de cinco respecto a los colchoneros.

El mediocampista fue decisivo en un encuentro que comenzó con dominio del Atlético. Los locales presionaron desde los primeros minutos y encontraron la ventaja al 10’, cuando Julián Álvarez envió un centro desde la banda izquierda hacia el área chica. Giuliano Simeone llegó para rematar de primera y colocar el 1-0.

El equipo dirigido por Diego Simeone mantuvo la iniciativa durante buena parte de la primera mitad. Sin embargo, no consiguió ampliar la diferencia pese a las aproximaciones que generó. El Barcelona resistió la presión y encontró el empate en los últimos instantes antes del descanso.

Fermín López intentó entregar un pase, pero la defensa rojiblanca interceptó el balón. El rebote quedó nuevamente a disposición del futbolista blaugrana, quien aprovechó la oportunidad para disparar y vencer a Jan Oblak.

La Masía resuelve el partido

La segunda mitad presentó un trámite más equilibrado. El Barcelona encontró espacios para acercarse al área rival y consiguió darle la vuelta al marcador al minuto 66, nuevamente con Fermín como protagonista.

Lamine Yamal encontró al mediocampista dentro del área y le entregó el balón. Fermín resolvió con un disparo de primera, sin necesidad de mirar la portería. Oblak intentó achicar el espacio, pero no pudo evitar el segundo tanto del conjunto visitante.

Con la ventaja, el Barcelona buscó controlar el desarrollo del encuentro. El Atlético intentó reaccionar mediante los cambios realizados por Simeone y las acciones ofensivas de Julián Álvarez, aunque no consiguió encontrar el gol que le permitiera rescatar puntos.

Atlético pierde terreno en la clasificación

Con los tres puntos obtenidos en el Metropolitano, el Barcelona llegó a 33 unidades y se mantiene como líder en solitario de LaLiga. El Real Madrid ocupa la segunda posición, a tres puntos, mientras que el Atlético permanece tercero, cinco unidades por detrás del conjunto catalán.

La derrota también redujo el margen de los rojiblancos respecto al Real Betis Balompié, que se encuentra a dos puntos y amenaza su posición en el podio. El Atlético tendrá que buscar una reacción en las próximas jornadas para conservar el tercer puesto.