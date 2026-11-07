Javier Aguirre, autocrítico tras derrota del Valencia: “cerrar la boca y trabajar”

El Valencia de Javier Aguirre cayó por marcador de 0-3 ante Real Madrid en la última visita merengue al histórico Mestalla y mantiene hundido al equipo dirigido por el mexicano en la zona de descenso.

Ante el doloroso descalabro en casa, el ‘Vasco’ mostró su lado más autocrítico y en conferencia de prensa postpartido Aguirre asumió la culpa y señaló que buscará darle vuelta a la página lo antes posible.

“Ningún balance es bueno cuando juegas contra el Madrid, veníamos bien. Hasta el primer gol estaba el partido muy equilibrado, el segundo gol fue lapidario"

"No me queda mas que ser optimista, cerrar la boca y trabajar"

Respecto a los errores que cometieron sus dirigidos y que les terminó por costar el partido, Javier Aguirre declaró que pese a eso este fue el primer partido desde que llegó al Valencia en el que se le ve una idea de juego al equipo.

"Somos seres humanos, el error va con el juego, sino te quedas en el banquillo que no te equivocas. Es el primer partido que intentamos jugar largo"

Javier Aguirre celebra primera victoria con Valencia X: @valenciacf

¿Qué sigue para el Valencia de Javier Aguirre?

El próximo compromiso de Valencia es este martes 10 de noviembre frente al UE Tavernes, un club semiprofessional al que tendrá que enfrentar en la Copa del Rey, un torneo que no es prioridad para el conjunto che.

Posterior su próximo encuentro en LaLiga es hasta el 21 de noviembre frente al Rayo Vallecano, esto debido a que se atraviesa la Fecha FIFA y todo el futbol europeo entra en parón por las selecciones nacionales.