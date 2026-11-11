Karim López regresa con Memphis Grizzlies tras brillar en su debut en la NBA G League

El basquetbolista mexicano Karim López fue llamado de vuelta por los Memphis Grizzlies luego de disputar apenas un encuentro con los Memphis Hustle, su equipo filial en la NBA G League.

A través de sus redes sociales oficiales, la franquicia de Tennessee confirmó el regreso del alero sonorense al primer equipo de la NBA, tras una destacada actuación que convenció al cuerpo técnico de reincorporarlo de inmediato.

En su único compromiso en la liga de desarrollo, disputado en el Landers Center frente al Osceola Magic, el jugador de 19 años estuvo cerca de firmar un doble-doble. A pesar de la derrota de los Hustle por marcador de 101-98, López brilló en la duela durante casi 32 minutos de acción, en los que registró 16 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 3 bloqueos.

Con este movimiento, se espera que el mexicano reciba una mayor cantidad de minutos y participación en la rotación de los Grizzlies para sus próximos compromisos. Desde su debut en la máxima categoría del baloncesto estadounidense, Karim acumulaba 11 minutos totales repartidos en tres partidos, lapso en el que sumó cuatro puntos, dos rebotes y un bloqueo.Karim López no jugará en CDMX

Karim López no jugará en CDMX

Cuando se dio a conocer la asignación de Karim López a los Memphis Hustle, creció la expectativa entre la afición nacional por la posibilidad de verlo jugar en territorio mexicano.

El calendario de la NBA G League contempla un enfrentamiento entre los Memphis Hustle y los Capitanes de la Ciudad de México para el mes de diciembre en la capital del país. No obstante, con su retorno oficial al plantel principal de los Grizzlies, la opción de ver al prospecto sonorense en la duela de la Arena CDMX queda prácticamente descartada.