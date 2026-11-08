Álvaro Fidalgo, sin minutos en victoria del Betis sobre Elche

El Real Betis Balompié se llevó la victoria por marcador de 0-2 en su visita al Elche, pero para la mala fortuna del mexicano Álvaro Fidalgo, de nueva cuenta se quedó sin recibir un solo minuto en cancha.

A diferencia de como sucedió a mitad de semana ante Borussia Dortmund en el duelo de Champions League, esta vez Fidalgo sí fue convocado por Manuel Pellegrini, sin embargo, el Ingeniero no vio conveniente darle la oportunidad al mediocampista mexicano.

Es importante señalar que Álvaro Fidalgo presentó días atrás un cuadro de infección viral que justamente le impidió viajar a Alemania, por lo que es muy probable que a pesar de estar en el banquillo de suplentes para este encuentro, no se encontrara al cien por ciento.

En cuanto a la victoria del Betis, el equipo verdiblanco sufrió más de lo presupuestado y no sino hasta los mi minutos finales en los que encontraron los goles que le dieron los tres puntos.

Rodrigo Riquelme fue el encargado de marcar el 0-1 tras un rebote que le quedó en el área chica al minuto 80’. El 0-2 llegó al 89’ a balón parado, Marc Bartra marca de cabeza tras asistencia de Ceballos en tiro de esquina.

Fidalgo pierde protagonismo en Betis

La 2026/2027 es la segunda temporada de Fidalgo desde que dejó al América y volvió a Europa y conforme pasan los días el mexicano cada vez pierde más protagonismo conforme Betis.

En la presente campaña Fidalgo apenas ha tenido actividad en 5 partidos para sumar la pobre cantidad de 95’ minutos totales en todas las competencias.

Pese a la baja actividad, Rafael Márquez decidió respetar la jerarquía del Maguito y Fidalgo sí fue convocado por el Tri para la Fecha FIFA de noviembre.