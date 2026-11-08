Armando León llega encendido a la Selección Mexicana tras ser titular con el Osijek

Previo a reportar con la Selección Mexicana para los compromisos de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica, el delantero Armando León continúa sumando minutos y protagonismo con el Osijek, equipo de la Primera División de Croacia.

El atacante mexicano volvió a aparecer en el once titular de su equipo para enfrentar al Hajduk Split, aunque no pudo evitar la derrota de su escuadra por 1-0 ante uno de los principales contendientes al título del campeonato croata.

Con este resultado, el Hajduk Split llegó a 29 puntos y se mantiene como líder de la clasificación, mientras que el Osijek permanece en la tercera posición con 20 unidades.

Armando León busca trasladar su buen momento a la Selección Mexicana

Ahora, el delantero se prepara para concentrarse con el combinado nacional, en lo que representa su primer llamado a la selección dirigida por Rafael Márquez. Su convocatoria llega después de las actuaciones que ha firmado durante el inicio de la temporada 2026-2027 en el futbol europeo.

Hasta el momento, Armando León suma cinco goles con el Osijek, registro que lo coloca entre los delanteros mexicanos con actividad en Europa que han conseguido destacar en el arranque de la campaña.

El atacante originario de Ensenada, Baja California, tendrá ahora la oportunidad de demostrar su nivel con la camiseta del Tricolor y buscar ganarse un lugar en los próximos compromisos internacionales.

Después de consolidarse como una de las opciones ofensivas de su equipo en Croacia, León afrontará un nuevo reto en su carrera: aprovechar su primera convocatoria con la Selección Mexicana y responder a la confianza del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez.