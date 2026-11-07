Valencia de Javier Aguirre es goleado por Real Madrid a domicilio 

El Valencia de Javier Aguirre no pudo obrar la hazaña en Mestalla y terminó cayendo ante el Real Madrid en un encuentro donde la jerarquía del conjunto merengue se impuso de principio a fin.

Pese al esfuerzo y el pundonor mostrado en la cancha, el equipo del técnico mexicano se vio superado por la calidad individual y colectiva del rival, sin poder dar la sorpresa en la última visita del cuadro blanco a territorio ché.

El arranque del encuentro ofreció un chispazo de esperanza para los locales al minuto 19, cuando Mayol sacó un potente disparo que obligó a Thibaut Courtois a realizar su única gran intervención de la tarde para evitar la caída de su marco.

Solo un minuto después de esa aproximación, Mestalla explotó con el grito de gol tras enviar el balón al fondo de la red, pero el festejó quedó ahogado rápidamente cuando la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Arda Güller marca gol en Mestalla REUTERS

Valencia no se repuso a la pegada del Madrid

La respuesta del Real Madrid no tardó en llegar y al minuto 27 tomaron la delantera con un disparo desde fuera del área por parte de Federico Valverde, quien aprovechó un rebote tras un tiro libre para sacar su especialidad y batir la meta valencianista.

El golpe desorientó a los de casa y al 35' la ventaja se amplió tras una gran jugada colectiva por la banda derecha que concluyó Arda Güler, quien remató completamente solo dentro del área para colocar el 2-0 en la pizarra.

El trámite del partido se crispó en el complemento, derivando en una amonestación para Javier Aguirre por reclamar al silbante, la sentencia definitiva de Kylian Mbappé al 74' con el 3-0 y la expulsión de Gayà al 79' por una dura entrada, un tropiezo que mantiene al Valencia hundido en la posición 19 del descenso con 9 puntos.