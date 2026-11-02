¿Por qué Obed Vargas no juega en el Atlético? El 'Cholo' Simeone lo revela

Desde su llegada al Atlético de Madrid, Obed Vargas ha tenido una participación prácticamente nula en el primer equipo.

En la temporada 2025-26 sumó minutos en la recta final, pero en el arranque del curso 2026-27 la situación se ha complicado de forma notable: no ha debutado en LaLiga y apenas acumula 12 minutos en Champions League.

Obed Vargas en un partido con el Atlético de Madrid Instagram: obed.vargas

La competencia, el obstáculo de Obed Vargas en el Atlético

Este martes, en la rueda de prensa previa al duelo de la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich, Diego Pablo Simeone abordó directamente la situación del mediocampista mexicano de 21 años y explicó las razones de su escasa actividad.

El entrenador argentino destacó primero la actitud del mediocampista tricolor en el día a día del vestuario.

“Es un chico que está trabajando muy bien. Que tiene mucho entusiasmo, tiene mucha ilusión. Obviamente muy comprometido con todo lo que hace. Un comportamiento ejemplar con los compañeros y compite contra chicos que lo están haciendo muy bien”, señaló.

El ‘Cholo’ fue claro al señalar que la principal barrera es la fuerte competencia interna en el mediocampo rojiblanco. Enumeró a varios jugadores que ocupan su misma zona.

Barrios, Cardoso como Koke o Morten. Llorente que lo puede hacer también en medio, Mendoza. Hay muchos futbolistas en ese lugar”, afirmó.

Simeone insistió en que las oportunidades se ganan en los entrenamientos y no de forma automática.

“Nosotros los entrenadores estamos esperando siempre ver en los entrenamientos cosas que digan ‘joder este tiene que jugar porque lo está haciendo todo bien’. Eso es lo que miramos los entrenadores para que esa oportunidad se traduzca en que el entrenador lo pueda poner”, sentenció.

Con estas declaraciones, el técnico dejó entrever que Vargas sigue en el radar y mantiene una conducta ejemplar, pero que deberá destacar de forma contundente por encima de compañeros con más jerarquía o en mejor momento para conseguir una oportunidad real de continuidad en el Metropolitano.

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