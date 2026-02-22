¿Cuánto vale el exclusivo reloj que le regalaron a Isaac del Toro por ganar el UAE Tour?

En el ciclismo de élite, el tiempo no sólo se mide en segundos de ventaja sobre el asfalto, sino en la precisión de las piezas que cronometran la gloria. Isaac del Toro, el prodigio ensenadense que ha sacudido los cimientos del WorldTour, se marchó de los Emiratos Árabes Unidos con el maillot rojo de campeón y también lo hizo con una pieza de alta relojería suiza que simboliza su entrada oficial a la tierra de los grandes pedalistas.

Tras coronarse en la clasificación general (GC) del UAE Tour 2026, su primera competencia por etapas en la máxima categoría del ciclismo mundial, Del Toro subió al podio para recibir un reloj Breitling de manos de Su Excelencia Aref Hamad Al Awani, secretario general del Consejo de Deportes de Abu Dabi, y de Aed Adwan, director general de Breitling para Oriente Medio, África e India. Pero, ¿qué hay detrás del reloj que ahora porta el mexicano?

Una pieza de colección para el Rey del desierto

La pieza entregada al mexicano es un Breitling Endurance Pro, un reloj diseñado específicamente para atletas de alto rendimiento. Con un precio de mercado que ronda los 3,800 dólares (aproximadamente 66,500 pesos mexicanos), esta joya no es sólo un accesorio de lujo, sino una herramienta de precisión extrema.

Bretling le regaló un reloj de colección a Del Toro. Especial

El Endurance Pro destaca por su caja fabricada en Breitlight, un material exclusivo de la firma suiza que es 3.3 veces más ligero que el titanio y 5.8 veces más ligero que el acero. Esta característica lo hace ideal para un ciclista, donde cada gramo cuenta. Además, es un material termocompensado, amagnético y altamente resistente a los arañazos y la corrosión, diseñado para soportar las condiciones climáticas más extremas, como las que Isaac enfrentó en el ascenso a Jebel Hafeet.

Este es el obsequio tradicional que la marca, como cronometrador oficial, entrega a los ciclistas que logran hitos importantes durante la competencia en los Emiratos Árabes Unidos.

El primer conquistador no europeo

La victoria de Isaac del Toro marca un antes y un después para el ciclismo americano. Es el primer ganador no europeo en la historia del UAE Tour. Hasta hoy, el dominio de la prueba se repartía entre Eslovenia (4 victorias), Bélgica (2) y Gran Bretaña (1). El ensenadense rompió la hegemonía del viejo continente y puso a México en el mapa del ciclismo mundial.