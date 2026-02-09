México encuentra un incentivo extra en el Clásico Mundial rumbo a Los Ángeles 2028

Si medirte ante los mejores beisbolistas del planeta, defender los colores nacionales y competir al más alto nivel no era incentivo suficiente, México tendrá ahora un motivo extra para encarar el World Baseball Classic: una buena actuación puede devolverlo al escenario olímpico.

La World Baseball Softball Confederation confirmó que dos selecciones del continente americano, excluyendo a Estados Unidos, obtendrán su boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con base en su desempeño en el Clásico Mundial de 2026. Estados Unidos tiene asegurada su plaza por ser país anfitrión, por lo que los dos mejores ubicados de América, al margen del equipo estadounidense, avanzarán de forma automática.

Para México, el escenario es tan claro como atractivo. Repetir una actuación similar a la del Clásico Mundial 2023, donde fue protagonista, se mantuvo entre los mejores equipos del torneo y compitió de tú a tú con las potencias, podría significar su regreso a la justa olímpica, en un formato donde cada boleto vale oro.

El reto no será menor. En el camino aparecen potencias tradicionales como República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y Cuba, además de selecciones cada vez más competitivas como Colombia, Panamá y Brasil. Aun así, el crecimiento sostenido del beisbol mexicano, la profundidad de su roster y la experiencia acumulada en torneos internacionales recientes lo colocan en una posición real para pelear uno de esos dos boletos.

El torneo olímpico de beisbol se disputará del 13 al 19 de julio de 2028 en Dodger Stadium, un recinto histórico que ya albergó el beisbol olímpico en Los Ángeles 1984, cuando el deporte fue de exhibición. El formato será de apenas 6 selecciones, lo que incrementa todavía más la importancia de clasificar por la vía directa.

Además, Major League Baseball mantiene la expectativa de que peloteros de Grandes Ligas puedan participar, aprovechando una posible extensión del All-Star break, aunque para ello aún se requiere un acuerdo con la Asociación de Jugadores.

Fuera del continente americano, Asia y Europa/Oceanía otorgarán plazas mediante el WBSC Premier12 2027, mientras que el último boleto se definirá en un torneo clasificatorio final antes de marzo de 2028. Ahí no habrá espacio para selecciones americanas, por lo que el Clásico Mundial será la primera y última oportunidad directa para México.

Dulce boleto, amarga presentación

La selección mexicana ya sabe lo que es competir en Juegos Olímpicos. En 2019, venció a Estados Unidos en el juego por el tercer lugar del Premier12, en un partido de tintes heroicos que le otorgó la primera clasificación olímpica en la historia del beisbol mexicano.

Sin embargo, en Tokio 2020, edición que se disputó en 2021 debido a la pandemia, el panorama fue muy distinto. México cayó en sus tres encuentros frente a República Dominicana, Japón y Israel, siendo este último el golpe más doloroso, al sentenciar la eliminación temprana.

Posteriormente, el beisbol volvió a desaparecer del programa olímpico en París 2024. Ahora, con el regreso del deporte para Los Ángeles 2028, el Clásico Mundial de 2026 se convierte en la vía más directa, más clara y más competitiva para volver al escenario olímpico.

Para México, el mensaje es contundente: el Clásico Mundial no solo representa prestigio, orgullo y exposición internacional, sino una oportunidad concreta de regresar a unos Juegos Olímpicos. El camino está trazado, el incentivo es mayor y el objetivo, más claro que nunca.